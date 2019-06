Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 25 juin 2019

0

Carbios annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires. Le montant cible de l'opération est d'environ 13 millions d'euros, soit une dilution de l'ordre de 27,27 % sur la base du nombre d'actions existantes à date. Le nombre d'actions, le montant levé et la dilution exacte seront annoncés dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'opération.Fitch a abaissé la note de Carrefour de « BBB+ » à " BBB " ; les perspectives sont stables. L'agence de notation a justifié sa dégradation par une rentabilité et une FFO (capacité d'autofinancement) inférieures à ses attentes, reflétant la sous-performance de Carrefour au cours des deux ou trois dernières années. Elle évoque également un important endettement qui n'est pas compatible avec une notation " BBB+ " tant que Carrefour n'aura pas été en mesure de démontrer un redressement réussi de ses activités françaises dans un marché très concurrentiel.Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la sortie de sa toute nouvelle solution complète professionnelle PENSAR SDK - Software Development Kit - qui permet de développer et d'exécuter des applications d'intelligence artificielle personnalisées sur des appareils mobiles ou embarqués avec un traitement des données en temps réel.Filae, éditeur du service de généalogie en ligne, annonce l'émission d'obligations convertibles pour 2,5 millions d'euros dans le cadre de deux contrats conclus le 21 juin 2019 avec deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Cette émission lui permet de poursuivre sa croissance en enrichissant plus rapidement son offre de données exclusives pour la France ainsi qu'en développant l'activité hors de France. En parallèle, cette émission servira à développer de nouvelles applications et technologies généalogiques.Gaussin Manugistique annonce la signature d'une licence exclusive et renouvelable de 2 ans avec la société d'Etat Qatar Railways Company (QRC), couvrant la gestion de flotte de véhicules manuels et autonomes au Qatar. Le contrat inclut des droits d'entrée initiaux, d'un montant confidentiel, applicables à une exclusivité couvrant le territoire du Qatar.