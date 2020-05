Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 26 mai 2020

0

Suite au jugement du Tribunal de Commerce de Marseille, qui a prononcé le 29 avril dernier la liquidation judiciaire de la société Bourbon Corporation, Euronext procédera à la radiation des actions Bourbon. Pour rappel, l'ensemble des actifs et activités de Bourbon Corporation ont été cédés à la Société Phocéenne de Participations (SPP), devenu le nouvel actionnaire de Bourbon Maritime et propriétaire des marques Bourbon.Le groupe Capelli a finalisé un accord majeur avec CDC Habitat, filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, pour la vente de 911 logements. " Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets lancé fin mars par CDC Habitat pour la production de 40 000 logements à engager dans les 12 prochains mois ", a expliqué le promoteur immobilier.L'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Le spécialiste du recyclage et des services aux entreprises publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.L'équipementier aéronautique dévoilera son chiffre d'affaires annuel.Inventiva a annoncé lundi soir que l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (China National Intellectual Property Administration – CNIPA) a approuvé un nouveau brevet qui concerne l'utilisation de lanifibranor pour le traitement de plusieurs maladies fibrotiques en Chine jusqu'en juin 2035. Ce nouveau brevet couvre, entre autres, l'utilisation de lanifibranor, le candidat médicament le plus avancé de la société, pour le traitement de la NASH, la fibrose hépatique, l'insuffisance rénale chronique et le trouble fibrotique pulmonaire.Mare Nostrum a publié un excédent brut d'exploitation (EBE) au titre de l'exercice 2019 en hausse de 17% à 3,6 millions d'euros. Le résultat net (part du groupe) du spécialiste des prestations de services en ressources humaines dans les domaines du BTP, de l'industrie, du transport, de la logistique et des services ressort à 300 000 euros contre 1,2 million un an plus tôt. Le groupe a indiqué que depuis le début de la crise sanitaire, il s'attache à maîtriser ses coûts, son BFR et ses investissements.Oncodesign et la société chinoise HitGen ont annoncé aujourd'hui la création d'une alliance stratégique internationale autour d'une offre de service commune dans le cadre de la "Drug Discovery" intégrée (IDDS) nommée "DRIVE-for small molecules" visant à découvrir et élaborer de nouvelles entités thérapeutiques innovantes. DRIVE-for small molecules permettra aux clients des deux sociétés de disposer d'un continuum de recherche performant allant de la recherche de hits jusqu'à la préparation de la demande d'autorisation réglementaire d'un nouveau candidat-médicament.Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d'administration de L'Oréal du 12 mai 2020 a décidé que l'Assemblée Générale Mixte, convoquée initialement au Palais des Congrès à Paris, lieu affecté par des mesures administratives, se tiendra le 30 juin 2020 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, au siège administratif de la Société.