Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 27 août 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GECINA 0.57% 142.1 25.04% MEDINCELL -1.19% 6.64 1.05% POXEL -1.25% 6.3 25.34%

Gecina a annoncé la nomination de Romain Veber en qualité de Directeur Exécutif Investissements & Développements. Membre du comité exécutif de Gecina, il sera rattaché à Méka Brunel, Directrice Générale et prendra ses fonctions à compter du 1er novembre 2019. Diplômé de l'ESSEC, Romain Veber, 40 ans, apporte une expérience de 15 ans dans le secteur de la finance et de l'immobilier.Un deuxième antipsychotique injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell a obtenu l'accord IND (Investigational New Drug Application) de la FDA américaine autorisant le lancement de son développement clinique. Les premiers essais cliniques sur l'homme sont attendus au cours du second semestre 2019. " Nous atteignons notre objectif annoncé qui est d'obtenir au moins une autorisation d'essai clinique par an ", a déclaré Christophe Douat, le Président du Directoire de MedinCell.Poxel a publié, au titre de son premier semestre, une perte de 5,79 millions d'euros contre un bénéfice net de 7,25 millions d'euros un an plus tôt. Par ailleurs, le groupe a dégagé un résultat opérationnel négatif de 5,86 millions d'euros contre +6,41 millions d'euros au premier semestre 2018. Quant au chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique, il s'établit à 23,16 millions d'euros, en repli par rapport aux 37,46 millions d'euros l'année précédente.TechnipFMC a annoncé que son Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité son projet de scission en deux sociétés leaders de leurs marchés, indépendantes et cotées en bourse : RemainCo, un fournisseur de services et de technologies entièrement intégré, qui continuera à contribuer au développement énergétique, et SpinCo, un acteur de premier plan dans l'ingénierie et la construction (Engineering & Construction, " E&C "), idéalement positionné pour capitaliser sur la transition énergétique mondiale.