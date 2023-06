Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 27 juin 2023

Accor

Accor annonce la cession à la société d'investissement marocaine Mutris de sa participation de 33% dans le capital de Risma, premier opérateur hôtelier coté au Maroc au prix de 130 dirhams marocains (11,98 euros) par action, et la cession sur le marché les obligations Risma qu'il détient. La finalisation de cette opération devrait intervenir dans le courant du troisième trimestre 2023. Accor poursuit ainsi la simplification de ses participations minoritaires déjà engagée avec la cession des titres Orbis (Pologne) en 2020 et H World Group (Chine) en 2023.



HDF Energy

Marie-Laure Mazaud rejoint le Conseil d'administration de Hydrogène de France en qualité d'administratrice indépendante pour une durée de 6 ans. Marie-Laure Mazaud est directrice générale de STOA, holding d'investissement en fonds propres dédié à des projets d'infrastructure et d'énergie dans les marchés émergents. Elle dispose d'une solide expérience dans le monde de la finance d'entreprise, des fusions-acquisitions, du project finance, et de la gouvernance dans des groupes tels que CDC, Nokia (ex Alcatel-Lucent), Bpifrance Assurance Export (ex-Coface) et Citi.



Kering

Kering Beauté a signé un accord pour l'acquisition de 100% de Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel président de l'entreprise. Créée en 1760 par James Henry Creed, la Maison Creed est présenté comme l'acteur indépendant le plus important sur le marché très porteur de la haute parfumerie. Kering Beauté accélérera le développement de Creed en Chine et dans le Travel Retail, et poursuivra son expansion dans les fragrances féminines et les produits pour le corps et la maison.



Medincell

Medincell annonce pour 2022-2023 une perte nette annuelle de 29,4 millions d'euros contre - 24,8 millions d'euros l'an dernier. La biotech montpelliéraine affiche une trésorerie de 6,4 millions d'euros au 31 mars 2023, contre 24,6 millions un an auparavant. Elle a cependant vu son revenu des activités ordinaires augmenter de 64% sur un an à 13,7 millions d'euros. " L'approbation par la FDA américaine de notre premier produit est une étape majeure pour MedinCell ", déclare Jaime Arango, directeur financier, évoquant l'approbation d'Uzedy, traitement contre la schizophrénie, en avril 2023.



Saint-Gobain

Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de United Paints and Chemicals S.A.E. (Drymix), un producteur de mortiers prêts à l'emploi qui sert le marché de la construction en Egypte. Le spécialiste des matériaux de construction souligne que cette " acquisition accélère sa croissance dans le pays en complétant sa gamme de solutions dans le verre, le plâtre et la chimie de la construction ". Elle intervient après la récente inauguration du site de Saint-Gobain produisant des mortiers techniques (colle et étanchéité) en Egypte, ainsi que l'acquisition début 2023 d'IDP Chemicals dans les adjuvants.



TotalEnergies

TotalEnergies annonce la signature d'un accord avec Petronas et Mitsui pour développer un projet de stockage de CO2 en Malaisie. Les partenaires évalueront plusieurs sites de stockage, comprenant des aquifères salins et des champs déplétés offshore, situés dans le bassin malais. Ce partenariat vise à développer un service commercial de stockage de CO2 pour décarboner des clients industriels en Asie.



Trigano

Le groupe Trigano annonce que son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022/23 s'élève à 1,03 milliard d'euros, en hausse de 12,3% sur un an " périmètre et taux de change constants ", " grâce à la bonne progression des ventes de camping-cars " (+19,8%). L'amélioration progressive des réceptions de bases roulantes a permis une augmentation de la production de camping-cars sur le trimestre voisine de 15%. Le spécialiste des matériels de loisirs prévoit que " la normalisation progressive des livraisons de bases roulantes pour camping-cars devrait se poursuivre dans les prochains mois ".