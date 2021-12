Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 28 décembre 2021

© AOF 2021

À la suite d'une information parue dans la presse régionale, Europlasma (-4,32% à 0,115 euro), expert des solutions de dépollution, a rappelé que le groupe évalue constamment les opportunités d'accélérer son développement et de renforcer ses expertises. Ces opportunités peuvent impliquer des discussions avec des cibles ou partenaires potentiels, ce qui est notamment le cas avec la société Luxfer.Suite à un article de presse paru dans l'Agefi le 23 décembre, Groupe Gorgé (+6,43% à 16,22 euros) a confirmé lundi avoir remis une offre indicative non engageante pour le rachat de la société iXblue, dont les activités dans le maritime, la défense, l'hydrographie et les drones sont complémentaires de celles de sa filiale ECA Group, spécialiste dans le domaine de la robotique autonome.Après être entrés en négociations exclusives le mois dernier, Orange Belgium, une filiale détenue à 53% par Orange SA (-0,13% à 9,372 euros), et le groupe Nethys ont annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de la part du premier de 75% du capital moins une action de l'opérateur belge VOO SA. L'opération s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital de VOO, ce qui correspond à un multiple d'EBITDA 2021 de 9,5x avant synergies et de 6,5x après synergies. Un prêt intra-groupe permettra son financement.