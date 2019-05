Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 28 mai 2019

1

MANUTANLe spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreNEOPOSTNeopost a réalisé son point d’activité au titre du premier trimestre de son exercice 2019 (clos fin avril). Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a publié un chiffre d’affaires consolidé de 266 millions d’euros sur la période, en croissance de 6,9% par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2018. Hors effets de change et hors effets de périmètre, liés à l’acquisition de Parcel Pending et aux cessions de Satori Software et Human Inference, la croissance organique atteint 2,9%.SOITECSoitec a fait part de décisions prises par son Conseil d'administration lors de sa réunion du 6 mai dernier. Suite à une réorganisation du groupe NSIG en raison de son introduction en bourse, Nabeel Gareeb et Weidong Ren ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur, avec effet respectif le 27 mars et le 7 mai. Conformément au pacte d'actionnaires de la société, NSIG Sunrise S.à.r.l. a proposé Kai Seikku et Jeffrey Wang pour leur succéder.VIVENDILe Groupe CANAL+ annonce l'acquisition de M7, l'un des principaux opérateurs indépendants de télévision payante en Europe présent au Benelux et en Europe Centrale. M7 est détenu par Astorg, un des principaux fonds européens de private equity. Cette opération est soumise à l'approbation de la Commission Européenne. Le prix d'acquisition serait légèrement supérieur à 1 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros et une profitabilité relutive pour le Groupe CANAL+ et Vivendi.XILAMXilam Animation annonce avoir noué avec Netflix, première plateforme SVOD au monde, un accord portant sur la distribution mondiale de son premier film d’animation à destination des adultes J’ai Perdu Mon Corps, Grand Prix de la Semaine de la Critique remis pendant le Festival de Cannes.