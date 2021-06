Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 29 juin 2021

© AOF 2021

BELIEVETuneCore, leader de la distribution numérique en ligne pour les artistes DIY et filiale de Believe, a été choisi comme partenaire de distribution privilégié pour le programme “Independent Artist” de Facebook. En lançant ce programme, le réseau social permet désormais aux artistes et créateurs indépendants de partager leur musique sur toutes les fonctionnalités de Facebook et Instagram plus facilement. Ce partenariat élargi augmente les possibilités offertes aux artistes de communiquer avec leurs fans et de créer la bande son des activités sociales des utilisateurs de ces réseaux.CNP ASSURANCESl’agence de notation Fitch Ratings a confirmé la notation de solidité financière A+ (perspective stable) de CNP Assurances, ainsi que celle des titres subordonnés émis par le groupe. Dans son communiqué de presse publié ce jour, Fitch Ratings souligne : " Cette notation reflète le très bon profil commercial de CNP Assurances, sa forte capitalisation et son bon niveau d'endettement, ainsi que la stabilité de ses résultats financiers. Ces forces sont en partie compensées par le risque d'actifs relativement élevé de l'assureur, ainsi que par sa sensibilité à l'environnement de taux bas ".COGELECCogelec, spécialiste du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, a annoncé la conclusion d’un protocole d’acquisition et d’investissement entre les associés de S.R.C, l’actionnaire majoritaire du groupe, et RAISE Investissement. Les signataires se sont engagés à constituer ensemble une société holding (Cogelec Développement) pour acquérir l’intégralité du capital de S.R.C, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, à un prix de 289,20 euros par action S.R.C, soit un prix de 10,0 euros par action Cogelec par transparence.MAUNA KEA TECHNOLOGIESMauna Kea Technologies a annoncé lundi soir la publication dans Thorax, une revue prestigieuse, d'une étude prospective sur la nCLE comme outil de détection en temps réel du cancer du poumon.QUANTUMQuantum Genomics, entreprise biopharmaceutique spécialiste de l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter et de l'insuffisance cardiaque, présentera les résultats de l'étude clinique de phase IIb QUORUM dans l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde le 27 août 2021 à 10h30 CEST.VALBIOTISLa biotech Valbiotis a annoncé la réalisation de l’étude clinique de mode d’action sur Totum 63 par l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l’Université Laval à Québec en partenariat avec Nestlé Health Science. Cette étude co-conçue par Valbiotis en concertation avec les experts de l’INAF et de Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat stratégique global, inclura 20 volontaires présentant un surpoids ou une obésité associée à des anomalies métaboliques, et devra explorer le mécanisme d’action de Totum 63 chez l‘Homme.