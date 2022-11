Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 29 novembre 2022 28/11/2022 | 18:45 Envoyer par e-mail :

Le Groupe Berkem, entreprise spécialisée dans la chimie du végétal, annonce un nouveau partenariat exclusif avec l'entreprise Barentz. Après les marchés des États-Unis et le Canada début novembre, le leader mondial de la distribution de produits spécialisés devient également le distributeur exclusif des ingrédients durables du Groupe Berkem sur le territoire Allemand, Autrichien et Suisse Allemand.



EDF

Le Conseil d'administration d'EDF a décidé de coopter Anne-Marie Descôtes, Secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en qualité d'administratrice, en remplacement de Jean-Bernard Lévy, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.



Esker

Esker, plateforme cloud française qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce l'obtention du brevet n° 11494551 attribué par le Bureau américain des brevets (U.S. Patent and Trademark Office) pour sa technologie de codification prédictive de documents Esker Synergy AI . Cette solution vise à éliminer les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée comme la saisie manuelle des données des factures ou d'autres documents de gestion.



Nexans

En tant que partenaire actif du groupe de travail Copper Mark, Nexans indique participer au processus de révision lié à l'évaluation de la préparation aux risques en vue de promouvoir des pratiques responsables de production de cuivre, contribuant ainsi : à la transition vers une économie circulaire, au respect des droits humains, au développement social et économique, à une transparence accrue, au renforcement de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser la conformité.



PCAS

Le conseil d'administration de PCAS, société spécialiste de la chimie fine pharmaceutique, réuni le 28 novembre 2022, a décidé de nommer Jean-Louis Martin, actuel vice-président Ressources Humaines et Industriel du Groupe Seqens, actionnaire majoritaire de PCAS, en qualité de Directeur général de PCAS. Jean-Louis Martin occupera temporairement cette fonction à compter de ce lundi, dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau Directeur général. Le conseil d'administration a pris acte de la démission de Philippe Clavel en sa qualité de Directeur général de PCAS.



SII

Le spécialiste des métiers de l'ingénieur annoncera ses résultats du premier semestre.



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.70% 6665.2 -6.16% ELECTRICITÉ DE FRANCE 0.00% 12 21.50% ESKER 1.26% 160.3 -56.21% GROUPE BERKEM -1.14% 5.22 -48.24% NEXANS -1.92% 89.6 6.41% PCAS -3.21% 7.24 -10.95% S&P GSCI COPPER INDEX 2 -0.42% 564.7107 -17.85% SII -1.97% 47.3 0.10%