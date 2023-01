Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 3 janvier 2023 02/01/2023 | 18:31 Envoyer par e-mail :

Le groupe immobilier spécialisé dans les entrepôts annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



GTT

Comme précisé à l'occasion de plusieurs communiqués diffusés en 2022, GTT est engagé en Russie dans la conception des cuves de 15 méthaniers brise-glace en cours de construction par le chantier naval Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda), ainsi que dans la conception des cuves de trois GBS1 pour la société Saren B.V.2. Au 1er octobre 2022, un chiffre d'affaires de 74 millions d'euros restait à reconnaître au titre des méthaniers brise-glace d'ici 2025 et de 12 millions d'euros au titre des GBS d'ici 2027, soit une exposition représentant, au total, moins de 6 % du carnet de commandes.



Veolia

Par courrier reçu le 2 janvier 2023, la société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 décembre 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Veolia Environnement et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 34 995 230 actions Veolia Environnement représentant autant de droits de vote, soit 4,90% du capital et 4,80% des droits de vote de cette société.



Vergnet

Le site de production de Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables, à Servian (près de Béziers) vient de conclure un contrat avec le chantier Outremer situé à La Grande Motte et spécialisé dans la construction de catamarans de croisière en composite de 45 à 60 pieds. Outremer fait partie du groupe Grand Large Yachting et compte aujourd'hui près de 400 catamarans issus du chantier qui flottent à travers le monde.











