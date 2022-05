Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 3 mai 2022

© AOF 2022

La banque française publiera ses comptes du premier trimestre.Le chiffre d'affaires de Bonduelle au troisième trimestre de son exercice 2021-2022 s'est établi à 725,9 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de 7,6% en données publiées et 4% en données comparables après prise en compte des variations de change, principalement le renforcement des dollars américain et canadien. Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2,17 milliards d'euros, en hausse de 2,5% en données publiées et 1% en données comparables.Derichebourg Aeronautics Services Gmbh, filiale allemande du Groupe Derichebourg spécialisée dans l'aéronautique, a annoncé le rachat de la société Ylipson GmbH, spécialisée dans les métiers de l'Engineering aéronautique depuis plus de 50 ans. Basée à Hambourg, Ylipson GmbH enregistre un chiffre d'affaires de plus de 5,8 millions d'euros en 2021 et emploie 91 personnes. Cette acquisition apporte une expertise complémentaire visant à se positionner comme un partenaire incontournable auprès d'Airbus notamment sur les prestations EMES3.Au premier trimestre, ESI a enregistré un chiffre d'affaires de 58,3 millions d'euros, en hausse de 6,6 % (+5,3 % à taux de change constant - tcc) ; dans le haut de la fourchette d'objectifs. Le chiffre d'affaires des licences a augmenté de 7,1% (+5,8% tcc) à 53,2 millions d'euros. La croissance provient principalement du Repeat Business en hausse de +8,5%. Le chiffre d'affaires des services a augmenté de 1,7% (+0,6% tcc) à 5,1 millions.La foncière présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Icade Promotion a signé ce vendredi 29 avril, l'acquisition d'une participation de 50,1% dans le groupe M&A, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire du promoteur implanté à Montpellier depuis 2004. Après l'acquisition d'Ad Vitam fin 2020, Icade Promotion renforce encore davantage sa présence en Occitanie. Le portefeuille d'opérations acquis en promotion représente un potentiel de chiffre d'affaires de l'ordre de 170 M€, hors taxes, sur les trois prochaines années.La société présentera ses revenus du premier trimestre.Le 27 avril 2022, Mercialys a finalisé la cession des hypermarchés Géant Casino d'Annecy Seynod et Saint-Etienne Monthieu, pour un montant acte en main de près de 65 M€, auprès de la société Inter Gestion REIM, opérant pour le compte de sa SCPI Cristal Rente, spécialisée dans l'immobilier commercial. Dans le cadre de cette opération, Mercialys a été accompagnée par l'étude notariale LBMB et l'acquéreur, Inter Gestion REIM pour le compte de la SCPI Cristal Rente, par l'étude notariale DDA. Par ailleurs, Jones Lang Lasalle et Arthur Loyd sont intervenus en conseils à la transaction.Le premier producteur d'énergie renouvelable indépendant de France dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.