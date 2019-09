Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 3 septembre 2019

0

CIS s'est félicité lundi soir d'une dynamique commerciale soutenue lors du troisième trimestre 2019, lui permettant de confirmer son objectif de " croissance soutenue " sur l'ensemble de l'exercice. Ainsi, trois mois après avoir annoncé 160 millions de dollars de récents contrats remportés, le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes confirme sa dynamique avec la signature de 136 millions de dollars de nouveaux contrats et l'ouverture d'un nouveau pays d'opération.Le groupe industriel énergétique tiendra une conférence de presse sur son actualité dans les énergies renouvelables.Mathias Miedreich devient le nouveau vice-président exécutif de Faurecia Clean Mobility. Jusqu’alors vice-président exécutif adjoint de cette même activité, Mathias Miedreich succède à Christophe Schmitt, nommé vice-président exécutif des opérations Groupe. Christophe Schmitt remplace, quant à lui, Hagen Wiesner, nommé vice-président exécutif de l’activité Cockpit Modules (comprenant la co-entreprise SAS).Le groupe de télécoms publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre 2019.Mecelec Composites a enregistré au premier semestre un résultat net par du groupe de 0,5 million d'euros contre 0,6 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat d'exploitation est, lui, passé de -0,2 million au premier semestre 2018 à 0,7 million d'euros cette année. " Cette bonne trajectoire illustre le pilotage rigoureux des ressources dans un contexte de sollicitation industrielle croissant ", a expliqué le spécialiste de la transformation des matériaux composites. Ce dernier a confirmé l'accélération de l'activité avec un chiffre d'affaires de 15,3 millions d'euros, en hausse de 29,5 %.Stentys a annoncé lundi soir que, par ordonnance en date du 7 août 2019, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de mandat ad hoc et a procédé à la désignation, en qualité de mandataire ad hoc de la société Stentys, de la SCP Abitbol & Rousselet en la personne de madame Rousselet. Cette désignation s'inscrit dans le contexte de la préparation de la liquidation amiable de Stentys qui sera proposée prochainement aux actionnaires du groupe spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle.Valbiotis annonce des résultats complémentaires positifs de l’étude de Phase IIA2 de Valedia sur le taux de triglycérides sanguins, l’index de stéatose hépatique (Fatty Liver Index, accumulation de graisse dans le foie), le LDL cholestérol et l’hypertension artérielle. Ces quatre paramètres figuraient parmi les critères secondaires de l’étude. Ces résultats complètent les premières données "topline", publiées le 3 juillet 20191, qui montraient une réduction significative de l'hyperglycémie, du poids corporel et du tour de taille versus placebo.