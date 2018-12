Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 4 décembre 2018

0

Carmat, connu pour son célèbre coeur artificiel, annonce la nomination de Jean-Pierre Garnier en qualité de Président du conseil d’administration. Il remplace Jean-Claude Cadudal, Président du conseil d’administration démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.L'entreprise de restauration publiera ses résultats annuels. Le groupe donnera également ses perspectives pour 2019.JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Belgique a réalisé la première étape de son rapprochement avec la société Publiroute, acteur historique du grand format en Belgique opérant sous la marque Dewez qui exploite 15 000 dispositif réparti sur tout le territoire belge. A la finalisation de l’opération, JCDecaux Belgique en deviendra l’actionnaire majoritaire.LDLC a fait état de résultats semestriels en repli. Ainsi le groupe de commerce en ligne a affiché un résultat net négatif de 3,5 millions d'euros, contre +2,5 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'établit à -1,9 millions d'euros, contre +6,6 millions, impacté par les moyens supplémentaires mis en place pour accompagner l'ensemble des projets. Quant au chiffre d'affaires, il s'élève de 234,6 millions, en croissance de 8,9%.Neopost a fait état de son activité au titre du troisième trimestre de son exercice 2018 (clos fin octobre). Ainsi, le spécialiste du traitement du courrier a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 265 millions d’euros sur la période, soit une très légère hausse de 0,8% sur un an. Cela correspond à une croissance organique de +0,2%. L’ensemble des activités « Communication & Shipping Solutions » est en croissance organique de +10,7% et représente 31% du chiffre d’affaires total contre 28% un an plus tôt.