Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 4 octobre 2022

© AOF 2022

Sur les neuf premiers mois de l'année, Argan a enregistré des revenus locatifs de 123 millions d'euros, en croissance de 5%. " Cette forte croissance est principalement le résultat de l'effet année pleine des livraisons de 2021 et des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l'année ", a expliqué le groupe immobilier spécialisé dans les entrepôts. Ils sont en hausse de 1% à 41,2 millions d'euros au troisième trimestre.Le spécialiste des données pour les études dévoilera ses résultats du premier semestre.Ober, acteur des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, a publié un résultat net part du groupe de 0,95 million d'euros au premier semestre 2022, contre 0,35 million au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 20 millions en croissance de 22% (+3,6 millions) par rapport à un premier semestre 2021 qui était lui-même en progression de 28%.Spartoo a essuyé une perte nette de 4,6 millions d'euros au premier semestre contre un bénéfice d'1 million d'euros un an plus tôt à la même époque. L'Ebitda ajusté du spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne en Europe est ressorti à -3,1 millions d'euros contre 2,7 millions d'euros l'an dernier à la même période.Sogea-Satom et Vinci Construction Grands Projets, filiales de Vinci Construction, ont été retenues pour la conception-construction d’infrastructures d'alimentation en eau potable dans le district de Mbarara, situé dans le sud-ouest de l’Ouganda. Ce projet sera développé pour le compte de la société publique National Water and Sewage Corporation.L'opérateur français de l'Internet Haut et Très Haut Débit (THD) sur les zones blanches et grises annoncera ses résultats du premier semestre.