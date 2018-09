Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 4 septembre 2018

0 0

A Hobro, au Danemark, Air Liquide vient d'inaugurer " HyBalance ", un site pilote de production d'hydrogène décarboné. Cette usine utilise la technologie de l'électrolyse, qui permet d'équilibrer le réseau électrique et de stocker le surplus d'électricité sous forme d'hydrogène, lequel sera utilisé pour l'industrie et les transports. Ce projet, initié en 2016, est piloté par Air Liquide. Il bénéficie d'un financement du partenariat public-privé européen Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) et du soutien du programme danois EUDP.Le groupe de télécommunications publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.Le groupe de laboratoires d'analyses publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.Le groupe de charcuterie publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.Béatrice Judel a rejoint Gecina en tant que Directrice Commerciale et Marketing du pôle Résidentiel le 1er septembre 2018. Elle est membre du Comité de Direction et rattachée à Franck Lirzin, Directeur Exécutif Résidentiel du Groupe. Agée de 52 ans, Béatrice Judel, ingénieur ENSMA, bénéficie d'une expérience de près de 30 ans dans les métiers du marketing, de la communication et de la vente dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des médias et des transports.Genkyotex a reçu un avis positif suite à la seconde réunion du comité de surveillance de la sécurité indépendant (SMB) de l'étude de phase 2 avec le GKT831 dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Il a recommandé la poursuite de l'étude sans modification du protocole actuel. Lors de cette seconde réunion le SMB a évalué les données recueillies chez 77 patients, dont 60 ayant passé leur visite de la semaine 6. Genkyotex estime que les résultats de l'analyse intermédiaire d'efficacité seront disponibles à l'automne 2018, tandis que les résultats finaux sont attendus au cours du 1er semestre.Dans le cadre de l'enquête initié par les autorités américaines concernant certaines transactions effectuées par Société Générale en dollars américains et impliquant des pays faisant l'objet de sanctions économiques américaines, Société Générale annonce être entrée dans « une phase de discussions plus actives (…) dans le but de mettre un terme à ce dossier dans les prochaines semaines ". Au sein de la provision pour litiges s'élevant à 1,43 milliard d'euros, environ 1,2 milliard en contre-valeur euro est alloué à ce dossier.Visiomed, société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle génération, fait un point sur l’exécution de son plan stratégique « Confiance et Croissance » dévoilé en juillet et sur son financement. A l'horizon 2020, Visiomed a pour objectif de dépasser 40 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé et de dégager un excédent brut d'exploitation positif.