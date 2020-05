Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 5 mai 2020

0

Air Liquide a annocé la finalisation de la cession de ses entités en République tchèque et en Slovaquie à Messer. Le montant de la transaction n'est toujours pas connu. L'opération avait été dévoilée fin janvier. Au total, les entités concernées, acquises par Air Liquide au début des années 2000, emploient 53 collaborateurs basés à Prague et Trnava. Cette décision reflète la stratégie du groupe français de revoir régulièrement son portefeuille d'activités afin d'accroître sa présence dans des régions clés, pour renforcer sa densité géographique et sa performance.Dans le contexte sanitaire post-confinement lié au covid-19, Bigben annonce le lancement d'une gamme de sprays désinfectants, de stérilisateurs UV et de kits sanitaires pour éliminer plus de 99% des bactéries massivement présentes sur les smartphones, tablettes, écrans numériques et de nombreux objets du quotidien tel que les cartes de crédit et les clés sans oublier les mains.Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, clos fin mars, de l'exercice 2019-2020 du Groupe Bonduelle s'est établi à 761,2 millions d'euros, en croissance de 12,7 % en données publiées et de 10,6 % en données comparables. Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre. En Europe, l'activité a progressé de 11,6 % en données comparables du fait du contexte de la pandémie de Covid-19. La progression est liée à des achats de précaution réalisés en grande distribution au mois de mars par les consommateurs de conserve et, dans une moindre mesure, de surgelé.ECA Group, une société du groupe Gorgé, a annoncé l'obtention d'un contrat de 20 millions d'euros pour la modernisation de robots dédiés à la guerre navale des mines. D'une durée de 48 mois, ECA Group va moderniser les capacités de déminage de son client, une marine dont la nationalité n'est pas révélée, afin d'améliorer ses performances contre les mines marines.Gaussin a annoncé lundi soir la nomination de Frank Maccary en qualité de Directeur Général des Opérations et des Finances, effective immédiatement. Frank Maccary prendra la Direction et de la supervision de l’ensemble des missions relatives aux finances, aux ressources humaines, aux relations avec les investisseurs et avec toutes les parties-prenantes du groupe dont les autorités publiques et financières, en France et à l’étranger. Il sera également en charge de la supervision des activités industrielles et commerciales de Gaussin SA et des autres sociétés du groupe.Gecina a annoncé la signature d'un bail de 6 ans ferme, qui prendra effet début septembre 2020, avec le groupe américain de services biopharmaceutiques Parexel International pour 1 800 mètres carrés dans l'immeuble D de l'ensemble Biopark situé dans le 13ème arrondissement de Paris. " Cette transaction fait ressortir une réversion positive ", a précisé le groupe immobilier. Gecina a également signé cette semaine plusieurs nouveaux baux sur le Campus Tertiaire Cergy-Saint Christophe auprès du Groupe La Poste et du Groupe ENSUP pour plus de 1 800 mètres carrés.Oeneo a publié un chiffre d'affaires annuel en croissance de 8% à périmètre et taux de change constants à 290,3 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020. Le fabricant de bouchons et de tonneaux dédiés aux acteurs des vins et des spiritueux précise que son conseil d'administration proposera de ne pas verser de dividende au titre de l'activité 2019-2020. Il ajoute que l'exercice 2020-2021 sera logiquement plus impacté par les conséquences de la crise sanitaire en cours, dont les effets négatifs sur la consommation mondiale de vin avec en particulier les fermetures des cafés-hôtels-restaurants.Pixium Vision a annoncé l'obtention d'un pré-accord pour un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant total de 2,5 millions d'euros auprès de sa banque commerciale et de Bpifrance. En parallèle, la société a procédé à l'émission d'une tranche d'obligations d'un montant nominal de 1,25 million d'euros correspondant à 125 obligations, en demandant à European Select Growth Opportunities Fund, un investisseur basé aux Etats-Unis et spécialisé dans la santé, d'exercer 125 des 750 bons d'émission d'obligations restants et permettant le tirage des tranches d'obligations.Teleperformance a annoncé que sa plateforme multilingue en Grèce, qui compte plus de 8 500 collaborateurs répartis sur huit sites, a reçu le prix Great Place to Work (GPTW) pour la troisième année consécutive. La société précise que près de 70 % des employés ont répondu à l'enquête anonyme et indépendante destinée à évaluer de façon objective leur confiance dans leur employeur. L'entreprise emploie en Grèce des collaborateurs de 101 nationalités différentes, ce qui le place en tête des entités du groupe en matière de diversité.