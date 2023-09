Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 5 septembre 2023

Aujourd'hui à 18:34 Partager

Argan/Carrefour

Cargan-Log, la joint-venture conclue entre Argan et Carrefour, vient de mettre en chantier une nouvelle plateforme logistique de 82 000 mètres carrés qui sera louée à la division supply chain du distributeur dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans. Ce projet est développé sur une ancienne friche industrielle PSA. Les deux groupes précise qu'il prévoit la conservation des arbres existants et la plantation de plus de 11 000 autres selon le principe de la forêt " Miyawaki ".



Biocorp

Biocorp annonce que ses disponibilités s'élevaient à 2,58 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 590 000 euros au 1er semestre 2022, avec une perte nette semestrielle de 3,78 millions d'euros contre 2,31 millions en 2022. Le spécialiste des dispositifs médicaux connectés souligne que son chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 4,11 millions d'euros, soit une hausse de 36,5% par rapport aux 3 millions réalisés un an plus tôt. Biocorp rappelle la finalisation le 4 août 2023 de l'acquisition par Novo Nordisk d'un bloc de contrôle dans son capital au prix de 35 euros par action.



Damartex

Le groupe spécialisé dans la distribution de produits de santé, mode, aménagement et "lifestyle" pour seniors, publiera ses résultats annuels.



Lacroix

Lacroix annonce un partenariat avec la société américaine Iconics pour lancer une nouvelle offre logicielle de supervision LX Scada pour un pilotage connecté, sécurisé et maîtrisé des réseaux d'eau et de chaleur (HVAC). Cette nouvelle offre conjugue l'expertise de Lacroix en matière de monitoring et de pilotage des réseaux d'eau et HVAC, et le savoir-faire technologique d'Iconics, éditeur logiciel reconnu sur les marchés des smart-grids, smart factories et smart buildings. Le lancement officiel se fera en octobre, à l'occasion des salons Pollutec (Lyon), IBS (Paris) et H20 (Italie).



OVHcloud

OVHcloud a conclu l'acquisition de la société allemande gridscale, spécialisée dans les infrastructures hyperconvergées. " Cette acquisition marque une étape stratégique pour l'accélération de l'expansion géographique du groupe en permettant de pénétrer le marché en forte croissance de l'Edge Computing ", précise le spécialiste européen du cloud.



Somfy

Le groupe spécialisé dans l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment annoncera ses résultats du premier semestre.



Winfarm

Le leader français de la vente à distance pour le monde agricole communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.