Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 6 août 2019

Bonduelle a réalisé lundi soir son point d'activité au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le groupe spécialisé dans la transformation industrielle et conserve de légumes a publié un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros, stable sur un an en données publiées et en recul de 1,5% en données comparables. Le groupe met en avant sa résilience dans un climat de consommation fragile dans plusieurs zones.Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a annoncé lundi soir la signature d’un projet de cession de son entité polonaise de distribution, Sobieski Trade, au groupe polonais United Beverages. Aucun montant n’a été communiqué. « Sobieski Trade ne possède pas la taille critique suffisante pour atteindre les exigences du groupe en matière de rentabilité », a expliqué le spécialiste des vins et spiritueux, en précisant qu’en 2018, "cette activité a généré un Ebitda négatif pour un chiffre d’affaires de 107,5 millions d’euros".Vilmorin & Cie a réalisé lundi soir son point d’activité au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le producteur de semences a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé de 1,39 milliard d’euros sur la période, en hausse de 3,3 % à données courantes sur un an et de 4,5 % à données comparables. Vilmorin souligne que sa performance est « significativement au-delà de l’objectif fixé, soit une progression du chiffre d’affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables ».