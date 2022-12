Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 6 décembre 2022 05/12/2022 | 18:36 Envoyer par e-mail :

L'entreprise mondiale d'équipements de sport et de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.



Air Liquide



Air Liquide annonce la signature d'un accord pour céder son activité à Trinité-et-Tobago à Massy Gas Products Holding Ltd. (“MGPHL). En conséquence de cette cession, les 30 collaborateurs environ de cette activité seront désormais employés par MGPHL. Cette transaction illustre la stratégie du groupe de revue régulière de son portefeuille d'activités pour se recentrer sur certaines géographies et activités à fort potentiel de développement. La finalisation de cet accord est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence de Trinité-et-Tobago et aux conditions de clôture habituelles.



Oncodesign



Oncodesign Precision Medicine (OPM) annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 8 millions d'euros pour une demande totale de 10,3 millions d'euros, soit un taux de sursouscription de 128% par rapport au montant de l'offre. Cette entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques " fête en fanfare son arrivée sur Euronext Growth " selon les termes de son PDG Philippe Genne.



Voltalia



Voltalia annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut d’environ 490 millions d’euros. L’augmentation de capital avec maintien du DPS donnera lieu à l’émission de 35 765 712 actions nouvelles au prix de souscription de 13,70 euros par action nouvelle. L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande totale de 40 280 324 actions, soit un taux de souscription de 112,62% % (dont 98,71% à titre irréductible).



Veolia



Veolia annonce la finalisation de la cession à Suez de 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd. dans le cadre des remèdes antitrust convenus avec l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). L'entité cédée regroupe les anciennes activités déchets de Suez au Royaume-Uni. Le produit de cession s'élève à 2 milliards de livres sterling et représente une valorisation " attractive " de 16,9 fois l'Ebitda normalisé de 2021.



Wavestone



Au 30 septembre 2022, à l’issue du 1er semestre 2022/23, Wavestone a réalisé un résultat net part du groupe de 17,9 millions d’euros, en recul de 14%. Le résultat opérationnel courant a reculé de 7% à 29,7 millions d’euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 12,5% contre 14,6% sur la première moitié du précédent exercice. « La rentabilité du premier semestre 2021/22 était exceptionnellement élevée dans un contexte post crise Covid-19, marqué par un rebond de l’activité et des charges opérationnelles encore ralenties », a souligné Wavestone.



