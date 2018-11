Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 6 novembre 2018

0

Le chimiste français publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.L'assureur publiera (après Bourse) ses indicateurs d'activité sur neuf mois.Budget Telecom a annoncé le lancement d'une offre mobile à bas prix réservée à ses clients Mint Energie. L'opérateur proposera début 2019 un forfait mobile tout illimité - 4G, appels, SMS, MMS - baptisé "Mint Mobile", à moins de 15 euros par mois et réservé à tous les membres d'un même foyer. "Hors promotions des opérateurs mobiles, ce forfait se positionne comme l'offre mobile la moins chère du marché, marquant de nouveau la différence de Budget Telecom face aux grands acteurs du marché du mobile et de l'électricité," peut-on lire dans un communiqué.Le groupe de BTP publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le Conseil d'administration, en accord avec Marie Meynadier, Directrice Générale Exécutive d'EOS imaging, annonce faire évoluer la direction de la société, dans le but de poursuivre et renforcer sa présence aux Etats-Unis, son premier marché, et y étendre sa base actionnariale. Ainsi, le Conseil a nommé Mike Lobinsky, entré dans l'entreprise en août 2017 en tant que Président Amérique du Nord, au poste de Directeur Général Exécutif en vue de succéder à Marie Meynadier à compter du 1er janvier 2019. Marie Meynadier poursuivra sa mission jusqu'au 31 décembre.Eurogerm annonce l'ouverture de sa 12ème filiale à l'international. La nouvelle société, créée en octobre 2018 et basée à Kfarhbab au Liban, permettra d'accélérer la croissance du groupe au Moyen-Orient. En créant Eurogerm Middle-East, le groupe, déjà présent depuis plusieurs années dans cette zone, souhaite accroître sa visibilité sur ces marchés à fort potentiel.JCDecaux annonce que François-Xavier Pierrel a rejoint le groupe en tant que Chief Data Officer (CDO). Il pilotera la Direction Data en s'appuyant sur les équipes de Data Scientists, Data Analysts et Data Engineers, qui se verront renforcées par des recrutements en cours.Orpea, spécialiste de la prise en charge globale de la dépendance, a affiché un chiffre d’affaires au troisième trimestre en hausse. Celui-ci s’affiche à 865 millions d’euros, en hausse de 8,5% par rapport au troisième trimestre 2017. Sur les neuf mois, le chiffre d’affaires s’établit à 2,54 milliards d’euros, en progression de 9,6%.L'entreprise de ciment publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Vilmorin & Cie vient de réaliser son point d'activité au titre de son premier trimestre 2018-2019 (clos fin septembre). Ainsi, le producteur de semences a publié un chiffre d'affaires consolidé de 207,5 millions d'euros, stable à données courantes et en progression de 5,3 % à données comparables. En parallèle, Vilmorin a annoncé l'acquisition de deux sociétés sud-américaines indépendantes, Sursem et Geneze, auprès du fonds d'investissement Pampa Agribusiness.