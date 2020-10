Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 6 octobre 2020

0

Le groupe ADP a annoncé lundi soir une série de nominations. Ainsi, Régis Lacote est nommé directeur des opérations de GMR Airports, à compter du 16 novembre prochian, en accord avec le Président de GMR Airports. Il occupait précédemment la fonction de directeur de l'aéroport Paris-Orly. De plus, Justine Coutard est nommée directrice de l'aéroport Paris-Orly, membre du comité exécutif du groupe ADP, en remplacement de Régis Lacote. Elle rejoindra le groupe ADP à compter du 5 octobre et prendra ses nouvelles fonctions à la date du 26 octobre.Esker a annoncé le lancement d'une nouvelle solution d'automatisation de la gestion des encaissements, intégrée à sa suite Order-to-Cash (O2C). " Cette solution permet aux entreprises d'accroître l'efficacité de leur processus de gestion des encaissements en automatisant le rapprochement des factures ouvertes et des paiements reçus " a expliqué le spécialiste de la digitalisation des processus administratifs et financiers.Gaussin a annoncé l'arrivée de Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF, au conseil d'administration de Gaussin Advanced Mobility Electric (G.A.M.E), la nouvelle joint-venture associant Gaussin à Al Attiya, l'un des principaux acteurs économiques du Qatar. La société précise qu'il sera administrateur aux côtés de Christophe Gaussin, PDG du Groupe Gaussin, et de deux administrateurs qui seront désignés par le groupe Al Attiya.Kering a annoncé le lancement d'une cession d'un bloc d'environ 8,8 millions d'actions détenues dans Puma, représentant environ 5,9% du capital de l'équipementier sportif, dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement tels que définis à l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Suite à ce placement, le géant du luxe détiendrait environ 9,8% des actions Puma en circulation et le flottant de l'allemand atteindrait environ 61,7%.La holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Vinci a annoncé que Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté deux contrats de rénovation autoroutière d'une valeur totale de 330 millions de dollars australiens (environ 200 millions d'euros). Le premier contrat, d'un montant de 270 millions de dollars australiens (165 millions d'euros), concerne le troisième lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique (M1) entre Varsity Lakes et Tugun, proche de la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud.