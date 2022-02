Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 8 février 2022

© AOF 2022

AUREA a affiché au quatrième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 56,6 millions d'euros en progression de 38% (+35% en organique) par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2020, qui avait quasiment retrouvé le niveau d'activité précédant la crise de la Covid-19. Les résultats de l'exercice 2021 du spécialiste de la régénération des déchets seront publiés le 28 avril 2022 après bourse.Le groupe bancaire publiera ses résultats annuels.Au quatrième trimestre 2021, le Groupe Hexaom a annoncé un chiffre d'affaires de 289,2 millions d'euros, en hausse de 6,5% (+1,5% à périmètre constant) par rapport à la même période du précédent exercice. Malgré la croissance, l'activité a été fortement perturbée par l'allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment. Sur l'année, le chiffre d'affaires frôle ainsi le milliard d'euros et s'établit à 996,6 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport à 2020 (+9,7% à périmètre constant).Navya a réalisé un chiffre d'affaires de 10,16 millions d'euros en 2021, en baisse de 5% par rapport à 2020. La société a commercialisé 19 navettes Autonom Shuttle l'année dernière, contre 23 unités en 2020 à un prix moyen par véhicule stable entre les deux exercices. La région EMEA est le premier marché de la société, représentant 59% des ventes annuelles devant la région APAC (36%). Les revenus de l'activité Véhicules s'établissent à 6 millions d'euros.Suite au scandale qui secoue Orpea depuis deux semaines, Mirova a dû sortir du bois. Celui qui se présente comme un actionnaire engagé de la finance durable, et détenait 3,9% du capital de l'exploitant d'Ehpad à fin décembre 2021, a rendu public une lettre adressée au président du conseil d'administration d'Orpea. Mirova demande une refonte du modèle et l'adoption du statut " d'entreprise à mission ".Au 31 décembre 2021, le volume d’affaires de Spartoo s’est élevé à 213,7 millions d'euros, en croissance de 10,3%. Le spécialiste de la mode en ligne confirme ainsi son objectif de croissance du volume d’affaires supérieure à 10% par rapport à 2020.