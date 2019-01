Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 8 janvier 2019

0

ADVICENNEAdvicenne a obtenu l'autorisation, de l’agence de santé belge, d’initier un essai clinique pivot de phase II/III avec son candidat médicament phare, ADV7103, dans la cystinurie. Après les essais cliniques d’ADV7103 dans l’ATRd (acidose tubulaire rénale distale), cet essai clinique pivot européen de phase II/III est conçu pour évaluer l'efficacité, la sécurité, la tolérance et l’observance d’ADV7103 chez les patients atteints de cystinurie. Son enregistrement pour cette seconde indication en Europe, doublerait la taille du marché en termes de population ciblée par ce candidat médicament.COVIVIOLa fusion-absorption par Covivio de Beni Stabili, filiale italienne de Covivio, est effective depuis le 31 décembre 2018. Le 4 janvier 2019, les nouvelles actions Covivio ont été remises aux actionnaires de Beni Stabili, sur la base d’un ratio d’échange de 8,245 actions Covivio pour 1 000 actions Beni Stabili. En prenant en compte l’émission des nouvelles actions, la capitalisation boursière de l'opérateur immobilier européen s’accroît de 10%, à 7 milliards d'euros et le flottant gagne 16%, à 3,6 milliards d'euros.DASSAULTDassault Aviation a fait part de ses prises de commandes et livraisons au titre de l'année 2018. S'agissant des prises de commandes, le groupe indique que 42 Falcon ont été commandés en 2018. Ce chiffre comprend l'annulation des derniers Falcon 5X. A titre de comparaison, en 2017, 38 Falcon avaient été commandés. De plus, 12 Rafale ont été commandés l'année dernière suite à l'entrée en vigueur de l'option exercée par le Qatar dont le premier acompte a été reçu au premier semestre 2018.LINEDATALinedata a annoncé l’acquisition de la startup Loansquare, nouvel acteur dans le monde des plateformes de financement d’entreprise. En intégrant la plateforme Loansquare, Linedata enrichit son offre crédits et financements au travers de concepts innovants. Loansquare facilite la mise en place et la gestion de tous types de crédits via une plateforme digitale qui fluidifie les échanges entre emprunteurs et institutions financières.ICADELa Ville de Paris, la Mairie du 13ème, la SEMAPA et l'Université de Chicago ont choisi le projet d'Icade conçu par le duo d'Architecte franco-américain Studio Gang (Chicago/NY/Paris) et Parc Architectes (Paris) pour la réalisation d'un projet mixte de près de 9500 mètre carrés. Surplombant le faisceau ferré de la gare d'Austerlitz, et incluant une sortie directe du RER C, ce projet réunira sur un même site le nouveau centre parisien de l'Université de Chicago et une résidence d'environ 86 logements en accession, dont une part développée en co-conception.