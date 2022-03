Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 8 mars 2022

© AOF 2022

Amoéba a annoncé l'émission de la quatrième tranche d'obligations convertibles en actions (OCA) de son nouveau financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 60 OCA numérotées de 181 à 240 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A. Comme prévu par le contrat d'émission, ces OCA ont été entièrement souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant un montant net total de 2,88 millions d'euros.Avec 6 cessions " remarquées " et 6 nouveaux investissements en non cotés, NextStage AM annonce avoir " mené une gestion active et dynamique de son portefeuille de sociétés non cotées ". A fin décembre 2021, la plateforme multi-stratégies constituée directement par NextStage AM et indirectement par NextStage SCA, composée des sociétés NextStage AM, Atream, et Linxea représentait, en termes d'encours, près de 7 milliards d'euros à fin décembre 2021.Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène publiera ses résultats annuels.Le casinotier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Séché Environnement a réalisé un bénéfice net de 28,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2021, soit plus du double (+105,8%) de celui de 2020. Il se situe également nettement au-dessus de l'exercice 2019 (17,8 millions d'euros). Le ROC et l'EBE ont quant à eux progressé respectivement de 50,5% et 24,3% sur un an, portés d'une part par la maîtrise des charges d’amortissement en lien avec la politique d’investissements sélectifs, et d'autre part par les effets de la politique d’efficience industrielle et de la meilleure orientation de ses activités par rapport à l’an passé.