Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 8 octobre 2019

0

AIR France-KLMLa compagnie aérienne publiera son trafic de septembreCOGRACogra a dégagé, au titre de son premier trimestre 2019/2020, un chiffre d'affaires en hausse de 18%, à 5,83 millions d'euros. La dynamique commerciale a été soutenue par la vitalité de la demande de la part d'une clientèle diversifiée et fidélisée. Concernant l'ensemble de l'exercice, Cogra entend prolonger ses performances au niveau opérationnel et financier tout en mettant en oeuvre son nouveau projet d'usine de production de granulés bois présenté en septembre.GAUSSINGaussin Manugistique a annoncé lundi soir la présentation de son nouveau transporteur autonome électrique pour les aéroports (AAT - Autonomous Airport Transporter), lors du Salon Airport Show, qui se tiendra à Munich (Allemagne) du 8 au 11 octobre 2019. Ce véhicule est le résultat d'une collaboration avec Siemens Logistics.SAINT-GOBAINSaint-Gobain a annoncé la finalisation de la cession de son activité de distribution de matériaux de construction Optimera au Danemark, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2018, à Davidsens Tommerhandel. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain dans le cadre de sa nouvelle organisation.SEBLe Groupe Seb a annoncé la finalisation de l'acquisition de Krampouz SAS. Spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills, Krampouz vient compléter à la fois l'offre professionnelle et la gamme Grand Public premium du Groupe SEB.