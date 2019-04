Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 9 avril 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv KALRAY 10.32% 17.1 35.37% TOTAL 0.62% 50.6 8.90% VINCI -0.54% 88.82 23.99%

0

KALRAYKalray a enregistré en 2018 une perte nette de 8,532 millions d’euros contre une perte nette de 6,843 millions d’euros en 2017. Le résultat d’exploitation retraité, incluant le crédit d’impôt recherche de 2,61 millions d’euros, du spécialiste des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents ressort à – 6,258 millions d’euros. La perte d’exploitation s’est creusée de 696 000 euros par rapport à 2017.TOTALTotal et le Ministère du Pétrole et du Gaz du Sultanat d’Oman ont signé un protocole d’accord en vue de l’attribution à Total d’un permis d’exploration sur le bloc 12 au potentiel gazier significatif. Selon les termes de ce protocole, les deux parties finaliseront dans les prochains mois, sur une base exclusive, l’accord définitif octroyant au groupe pétrolier français une participation de 100% et le rôle d’opérateur dans le bloc d’exploration 12, situé dans la région centrale d’Oman.UMANISUmanis a enregistré en 2018 un résultat net part du groupe de 11,3 millions d'euros contre 19,3 millions d'euros en 2017. Le résultat opérationnel courant du spécialiste en data, digital et solutions métiers s'est élevé à 19,3 millions d'euros, en progression de 2,6%. Ce qui correspond à une marge opérationnelle courante de 9,3% conforme à l'objectif d'une marge supérieure à 9%, mais en repli de 60 points de base sur un an. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 206,7 millions d'euros, en croissance de 9%.VINCILe Conseil d'administration du Consortium Stade de France dont le capital est réparti entre Vinci à 67% et Bouygues 33%, a voté à l'unanimité la proposition de Pierre Coppey consistant à dissocier la présidence et la Direction générale de l'entreprise. Pierre Coppey reste président et Henry de la Monneraye Directeur général délégué. Alexandra Boutelier est nommée Directeur général, en remplacement de Pierre Coppey.