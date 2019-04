Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 10 avril 2019

0

Adocia a annoncé les résultats préliminaires positifs de la première étude clinique de ADO09, une nouvelle coformulation de pramlintide et d’un analogue d’insuline prandiale, chez des personnes avec un diabète de type 1. ADO09 est la première coformulation de pramlintide et de l'analogue A21G d'insuline humaine à action rapide, le métabolite de l'insuline glargine, a indiqué la biotech.Le constructeur aéronautique tiendra une Assemblée générale.Engie et Tokyo Gas annoncent leur intention de créer Heolios EnTG, une co-entreprise détenue à 50/50 afin de développer des projets d'énergie renouvelable au Mexique. Heolios EnTG aura pour mission le développement, le financement, la construction, la propriété, l'exploitation et la maintenance de six projets d'énergie renouvelable au Mexique. Deux des projets sont des parcs éoliens terrestres, tandis que les quatre autres sont des projets solaires photovoltaïques, avec une capacité cumulée de 898,7 MW, soit une production suffisante pour alimenter 1,3 million de foyers mexicains.Foncière Inea annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire (avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires) lancée le 19 mars dernier, souscrite pour un montant global brut (prime d'émission comprise) d'environ 96,04 millions d'euros. " Nous nous réjouissons de la réussite de cette augmentation de capital, dont le montant représente près de 40% de la capitalisation boursière de Foncière Inea ", a commenté Philippe Rosio, le PDG.ITS Group, entreprise du service du numérique spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, a finalisé l’acquisition d’Eugena Consulting. Créée en 2001 et basée à Paris, cette société est spécialisée dans la Sécurité des Systèmes d’Information et l’amélioration de la performance Digitale auprès de PME et de grands comptes. Son activité s’articule autour de deux pôles d’expertises : Cybersécurité et Digital Services.JCDecaux a remporté le contrat des abris-voyageurs du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise pour une durée de 12 ans. Financée par la publicité, sans coûts pour le SMTC et les habitants de la métropole, cette offre porte sur la fourniture, l’installation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance d’une nouvelle génération d’abris-voyageurs (plus de 1 100) et de services aux usagers.OSE Immunotherapeutics renforce la propriété industrielle de FR104, immunothérapie au stade de développement clinique de Phase 2, avec l'obtention d'un brevet délivré par l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) protégeant le produit et ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, dans les maladies inflammatoires chroniques et dans la transplantation.