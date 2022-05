Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 11 mai 2022

© AOF 2022

Le spécialiste du ferroviaire publiera ses résultats annuels.La société biopharmaceutique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.L'éditeur de jeux vidéo publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Elis a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 en croissance de 26,5% à 832,8 millions d'euros. Il a notamment été porté par l'activité en Hôtellerie-Restauration (environ 25% du chiffre d'affaires total pré-Covid), qui ressort en net rebond malgré l'impact négatif du variant Omicron, essentiellement au mois de janvier. La société de services d'hygiène et d'entretien a également précisé que la dynamique de prix avait été favorable sur l'ensemble de ses marchés, dans un contexte de forte inflation des coûts.Eiffage a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de près de 4,4 milliards d'euros, en hausse de 10% sur un an (+9,1% périmètre et changes constants). Dans les Travaux, l'activité a progressé de 7,8% et s'établit à 3,6 milliards d'euros: cela inclut 977 millions (+7,4%) pour la Construction et 1,437 milliard d'euros pour les Infrastructures (+5%). La branche Energie Systèmes (+11,7% à 1,19 milliard d'euros) a affiché la dynamique la plus forte, tirée par les transitions énergétique et digitales et le bon positionnement du groupe sur ses marchés européens.Oeneo a réalisé un chiffre d'affaires de 90,5 millions d'euros lors de son 4ème trimestre 2021-2022, en croissance de 18,7% par rapport au 4ème trimestre 2020-2021 et de 15,6% par rapport au 4ème trimestre 2019-2020. " Celui-ci a bénéficié de la très bonne dynamique de croissance dans le Bouchage et a confirmé le retour à une activité plus porteuse en Elevage, après plusieurs trimestres perturbés par la crise sanitaire et les conditions météorologiques ", a expliqué le fabricant de bouchons et de tonneaux.