Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 11 mars 2020

La société de private equity publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLe laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats annuelsCarmat a atteint d'un point d'étape majeur avec le franchissement d'une durée de support individuel record de 2 ans avec sa bioprothèse dans le cadre de l'étude Pivot. "C'est aujourd'hui une nouvelle importante pour Carmat. En effet, dans le cadre du développement clinique, nous mesurons à la fois l'efficacité et la sécurité de notre bioprothèse, dont la durabilité est une variable prépondérante pour les patients", a souligné le directeur général de la medtech, Stéphane Piat.A l'occasion de son Assemblée Générale des actionnaires, Catana explique que son carnet de commandes lui permet d'ores et déjà de garantir une facturation de 100 millions d'euros sur l'exercice en cours 2019/2020 confortant son objectif de chiffre d'affaires. Ce carnet de commandes est également long puisque 57 millions d'euros de commandes assorties d'acomptes sont d'ores et déjà positionnées sur l'exercice 2020/2021. Le groupe reste " vigilant sur l'évolution de la crise sanitaire mondiale et ses éventuelles conséquences, mais ne dispose pas d'éléments concrètement défavorables à ce stade ".Drone Volt et Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada, ont signé un protocole d'entente visant à convenir de l'industrialisation et de la commercialisation exclusive d'un drone dédié à l'inspection des lignes de transport d'électricité à haute tension. " Ce drone est unique en son genre, puisqu'il peut réaliser des mesures très précises sur des lignes sous tension au moyen de capteurs développés par les équipes du Centre de recherche d'Hydro-Québec, ce qui évite l'interruption du service d'électricité ", explique le constructeur de drones civils professionnels.L'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) ses résultats annuelsMcPhy a enregistré une perte nette de 6,3 millions d'euros en 2019 contre une perte de 9,5 millions d'euros en 2018. La perte opérationnelle courante s'est aussi réduite, passant de 9,4 à 6 millions d'euros entre 2018 et 2019. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a bénéficié d'un chiffre d'affaires en progression de 43% à 11,4 millions d'euros. McPhy a renforcé sa structure financière.L'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsL'exploitant de casinos publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreLe spécialiste des services multitechniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsLe spécialiste de la transformation technologique et digitale publiera ses résultats annuelsLe spécialiste des produits d'élevage pour vins et alcools publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre