Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 11 novembre 2020

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM 4.57% 44.6 0.99% BOUYGUES 2.24% 33.32 -13.97% SCOR SE 2.84% 29 -24.64% VALNEVA SE -3.10% 5 100.78%

Alstom a présenté mardi soir ses résultats du premier semestre 2020-2021 (avril-septembre). Ainsi, le spécialiste du ferroviaire a publié un bénéfice net des activités poursuivies (part du groupe) de 161 millions d'euros sur la période, contre 213 millions d'euros lors du premier semestre 2019-2020. De son côté, le résultat d'exploitation ajusté s'établit à 263 millions (-18% sur un an), menant à une marge de 7,5% (contre 7,7 % un an plus tôt).Sur la base de la publication de ses résultats trimestriels, la contribution d'Alstom au résultat net des 9 premiers mois 2020 de Bouygues s'élève à 51 millions d'euros, contre une contribution de 238 millions d'euros aux 9 premiers mois 2019, a annoncé le géant de la construction. Pour rappel, la contribution des 9 premiers mois 2019 intégrait 172 millions d'euros de plus-value nette liée à la vente, par Bouygues, de 13 % du capital social d'Alstom le 12 septembre 2019.Dans un jugement rendu le 10 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que Monsieur Thierry Derez, le PDG de Covéa, avait violé ses obligations légales et fiduciaires d'administrateur en son nom propre de Scor (en matière de loyauté, conflit d'intérêts et confidentialité), en transmettant à Covéa et ses conseils des informations et documents confidentiels de Scor dans le dessein de favoriser indûment la préparation et la mise en œuvre par Covéa d'un projet non-sollicité de prise de contrôle de Scor.Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé qu’elle convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire pour le 22 décembre 2020. La société espère ainsi obtenir les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle cotation et une offre publique d’actions sous forme « d’American Depositary Shares » (chacune représentant un nombre d'actions ordinaires de la société) sur le Nasdaq en 2021, sous réserve de l’état du marché et d’autres conditions. Le calendrier, le nombre de titres offerts et leur prix d’offre n'ont pas encore été déterminés.