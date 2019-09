Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 11 septembre 2019

0

AKKA a enregistré au premier semestre un résultat net consolidé de 26,3 millions d'euros, en forte progression de 28 %. Le résultat opérationnel d'activité a progressé de 23 % à 60 millions d'euros, dont +0,8 million lié à l'impact des normes comptables IFRS 16. Il a représenté 6,7 % des revenus du groupe contre 6,9 %, un an auparavant. La marge opérationnelle hors PDS Tech a augmenté de 40 points de base à 7,3 %.Drone Volt est en passe de finaliser une commande de la dernière version d’Heliplane auprès d’une agence gouvernementale. " Cette commande porterait sur un montant supérieur à 200 000 euros et pourrait déboucher sur d’autres commandes encore plus significatives ", a souligné l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels.Le producteur d'électricité tiendra une conférence de presse du comité central d'entreprise sur le projet de réorganisation.Fleury Michon est tombé dans le rouge au premier semestre 2019. Le traiteur a accusé une perte nette de 8,8 millions d'euros contre un bénéfice de 6,3 millions un an plus tôt. Le groupe a été pénalisé par une forte hausse des cours de viande porcine, répercussion du rétrécissement de l'offre mondiale consécutive à l'épidémie de peste porcine. A cet effet cours, s'est ajouté l'impact d'une activité ralentie dans un contexte de consommation atone sur le marché de la Charcuterie. La perte opérationnelle est ressortie à 5,7 millions, contre + 10 millions un an plus tôt.Herige a réalisé au premier semestre 2019 un résultat net part du groupe de 4,9 millions d'euros contre 1,2 million au 30 juin 2018. La dynamique de l'Industrie du Béton et les actions entreprises pour le redressement des activités Négoce ont permis au groupe de réaliser un résultat d'exploitation en forte amélioration (+5,4 millions) à 10,2 millions, soit un taux de marge d'exploitation à 3,1% contre 1,5% un an auparavant. L'Ebitda, en forte amélioration de 52,3% par rapport au premier semestre 2018, ressort à 16,6 millions.Le groupe de luxe publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Inventiva a annoncé l'avis positif du quatrième et dernier Data Safety Monitoring Board (DSMB) de l'étude clinique de Phase 2b NATIVE évaluant lanifibranor dans la NASH. Aucun problème de sécurité n'a été constaté et, comme lors des trois premières réunions du DSMB, celle-ci a recommandé que l'étude se poursuive sans modification du protocole. Ces conclusions sont d'autant plus significatives que la revue des données de sécurité a porté sur 228 patients dont 139 patients traités pendant toute la durée de l'étude. Cette recommandation positive confirme le bon profil de sécurité de lanifibranor.La société familiale AFF Groupe spécialisée dans la fabrication de fixations, rivets et pièces spéciales pour l'automobile a remis au groupe Lisi une offre ferme en vue de l'acquisition du fonds de commerce de production de vis et goujons de châssis et de pivots de direction situé sur l'établissement secondaire de Saint Florent sur Cher et faisant partie de la société Lisi Automotive Former.Pizzorno Environnement a été reconduit par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, pour le compte des villes de la Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier, dans le cadre du marché de propreté et de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables. D'une durée de 6 ans et d'un montant total de 52 millions d'euros (à compter du 1er septembre 2019), ce contrat inclut également le marché de propreté et de collecte de Saint-Mandrier à partir du 1er janvier 2020.Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du réassureur, a finalisé l’acquisition de Coriolis Capital Limited. Scor Investment Partners a obtenu l’ensemble des approbations réglementaires nécessaires auprès des autorités concernées, notamment la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni. Cette acquisition, qui a été annoncée le 23 mai 2019, permet au groupe d’accélérer son développement dans le domaine des ILS (Insurance-Linked Securities), comme le prévoit son plan stratégique « Quantum Leap ».Visiativ annonce l'entrée en négociation exclusive en vue d'acquérir une participation majoritaire dans l'éditeur Living Actor, spécialisé dans la conception de chatbots et d'agents virtuels à partir des technologies d'intelligence artificielle. Cette acquisition stratégique va permettre au groupe de proposer à ses clients PME/ETI, utilisant sa plateforme collaborative Moovapps dans le cadre de leur transformation numérique, cette nouvelle offre de chatbots au service de leur relation client (service client, SAV, relation collaborateurs, support informatique, etc.).