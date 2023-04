Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 12 avril 2023

DBT

DBT a signé via sa filiale R3 un partenariat avec le groupe IRD qui vise à installer des hubs de recharge ultra-rapide sur les parkings du groupe immobilier. D'ici la fin de l'année 2023, 32 nouveaux points de recharge haute puissance seront déployés dans 6 centres commerciaux de la région Haut de France. Ce partenariat est présenté comme visant à contribuer activement à la transition énergétique tout en renforçant l'attractivité des sites commerciaux.



Ecomiam

Ecomiam, numéro 3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, a publié un chiffre d'affaires magasins du 1er semestre de l'exercice 2022/23 (période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023) en progression de 19,4% à 22,19 millions d'euros. Le groupe souligne que cette performance commerciale est soutenue par la montée en puissance progressive des 29 points de vente ouverts en 2020/21 dans de nouvelles régions, qui contribuent majoritairement à la hausse de la fréquentation (+7,8% pour l'ensemble du réseau au 1er semestre 2022/23).



Eurofins

Le spécialiste des services bioanalytiques annoncera ses résultats annuels.



HDF

Pionnier des centrales électriques à hydrogène de forte puissance, HDF Energy a enregistré en 2022 une perte nette de 3,4 millions d'euros pour 2022, contre -3,5 millions d'euros en 2021. Au 31 décembre 2022, le groupe présente des capitaux propres de 107,4 millions d'euros (contre 109,1 millions d'euros au 31 décembre 2021). La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 87,4 millions d'euros , contre 95.1 millions d'euros au 31 décembre 2021.



Micropole

Micropole a dévoilé un résultat net des activités poursuivies de 1 million d'euros en 2022, contre 3 millions en 2021. Le résultat opérationnel courant a reculé de 15% à 5,5 millions d'euros. Le groupe de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data explique cette baisse par un exercice global d'investissement (renouvellement des locaux de Levallois, Lyon et Bruxelles, renforcement des équipes recrutement et marketing...), un changement de règle de report des congés en France, qui fait perdre environ 0,6% de marge, et un " accident industriel " en Suisse.



Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable dévoilera ses résultats annuels.



Theradiag

La société spécialisée dans le diagnostic in vitro publiera ses résultats annuels et son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Toosla

L'acteur digital de la location de voiture de courte durée présentera ses résultats annuels.