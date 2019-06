Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 12 juin 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALBIOMA 0.22% 22.45 21.96% ARGAN -0.66% 60 37.59% GROUPE ADP -0.07% 153.8 -7.01% INVENTIVA -3.40% 2.27 -58.19%

ADPAéroports de Paris a lancé lundi le placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de 800 millions d'euros à 15 ans. L’opération présente un taux annuel de 1,125% et un remboursement in fine.ALBIOMAAlbioma a conclu le 7 juin 2019 avec des banques françaises et internationales une facilité bancaire d'un montant de 60 millions d'euros, dans des conditions de marché très favorables. Ce financement revolving prend la suite d'une précédente ligne de 40 millions d'euros, qui arrivait à échéance. D'une maturité de 5 ans extensible à 7 ans, cette nouvelle ligne de 20 millions d'euros supplémentaires à la précédente reflète la dynamique de croissance du Groupe. Elle lui assurera une flexibilité financière accrue, dans l'optique notamment d'acquisitions ou de besoins de trésorerie ponctuels.ARGANArgan annonce la livraison à Monoprix d'un nouveau bâtiment à Fleury-Mérogis (91). D'une surface de 39 000 m² au sol, complété d'une mezzanine de 26 000 m2, l'actif sera loué au groupe Casino pour une durée ferme de 12 ans. Dédiée aux activités de e-commerce alimentaire de l'enseigne Monoprix, cette plateforme logistique, connectée aux autoroutes A6 et A10 via la N104, desservira, dans un premier temps, le marché francilien, avant d'étendre sa zone d'influence aux régions du Nord de la France.INVENTIVAInventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, annonce aujourd'hui la fin du recrutement des patients dans son étude de Phase IIa iMProveS (improve MPS treatment) en Europe évaluant odiparcil dans le traitement de la mucopolysaccharidose de type VI (MPS VI).