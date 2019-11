Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 13 novembre 2019

0

Akka Technologies a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 441,1 millions d'euros, en hausse de 26,1 %. En pro-forma, la progression ressort à 7,4 % grâce à une activité soutenue en France (+7 % en pro-forma). La croissance en Allemagne ressort à 2,5 %, conforme aux attentes du groupe. Sur neuf mois, le chiffres a grimpé de 25,5 % à 1,3 milliard. En pro-forma, la croissance s'établit à 7,7 %. Le groupe reste confiant dans ses perspectives d'activité malgré un contexte économique contrasté.Cafom a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 305,6 millions d'euros (après application de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu), contre 300,5 millions en données retraitées sur la même période de l'exercice précédent, soit une croissance annuelle de +1,7 % à données comparables. Le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer ressort à 201,8 millions, en baisse de 1,4 % en données comparables.La Française de l'Énergie, spécialiste de la production d'énergie en circuits courts dans les anciens bassins miniers du Nord et de l'Est de la France, et Total Quadran, une filiale de Total spécialisée dans la production d'électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, s'associent pour développer, construire et exploiter des sites de production d'électricité d'origine photovoltaïque sur les régions des Hauts-de-France et du Grand Est.Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2019 de Neoen s'élève à 184,2 millions d'euros, en forte hausse de 26 % hors activité biomasse. Le portefeuille sécurisé progresse de près de 300 MW sur le seul troisième trimestre et s'élève à 3,5 GW à fin septembre 2019.Le total du portefeuille de projets atteint 9,8 GW, soit une augmentation de 2,1 GW par rapport à fin 2018. Le groupe resserre ses prévisions et compte réaliser en 2019 un Ebitda compris entre 212 et 219 millions d'euros, à l'intérieur de la fourchette de 212 à 227 millions communiquée jusqu'à présent, avec une marge d'Ebitda autour de 80 %. Neoen réitère ses objectifs opérationnels et financiers pour 2021.Plastivaloire a réalisé mardi soir son point d'activité au titre de son quatrième trimestre 2018-2019. Ainsi, le plasturgiste automobile a publié un chiffre d'affaires de 181,6 millions d'euros sur la période, en hausse de 16% sur un an. " L'amélioration de l'activité s'est confirmée avec une croissance organique positive de +1,1% sur le trimestre ", a commenté Plastivaloire. Le groupe a bénéficié également de la contribution de TransNav acquis fin 2018, à hauteur de 23,4 millions d'euros sur le trimestre.Nissan a publié mardi les résultats du second trimestre de son exercice fiscal 2019/2020 (avril-septembre). A cette occasion, Renault indique que cela se traduira dans son résultat net du troisième trimestre 2019 par une contribution positive estimée à 233 millions d’euros. Et ce, sur la base d’un taux de change de 119,3 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre.Synergie a annoncé mardi soir l'acquisition de 100 % du capital du groupe Tigloo, par l'intermédiaire de sa filiale DCS Easyware, Entreprise de Services Numériques française basée à Lyon, dans laquelle Synergie a pris une participation majoritaire en juin 2018. Tigloo devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 16 millions d'euros en 2019 auprès d'environ 500 clients. Elle emploie près de 150 salariés collaborateurs dans des qualifications et expertises diversifiées.