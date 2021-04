Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 14 avril 2021

© AOF 2021

Le chiffre d’affaires d'Ester du premier trimestre s’établit à 31 millions d'euros, en croissance de 14% à taux de change constant et de 10% à taux de change courant. La spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion a réalisé de nouveau le meilleur trimestre de son histoire. La croissance reste portée par le développement des solutions Cloud qui progressent de 16% sur ce trimestre, pour représenter 94% de l’activité du groupe.Composé de personnalités reconnues, le Comité d'Orientation et de Prospective de Gecina a pour mission d'apporter à la société une réflexion sur les tendances les plus significatives du marché. Ses travaux, de nature consultative, porteront principalement sur les scenarii d'évolution des tendances en matière de modes de vie et de travail, et sur leurs conséquences sur l'organisation de la ville et des lieux de vie.Le leader mondial des produits de luxe, LVMH a fait état d'une croissance organique des ventes de 30% au cours du premier trimestre 2021, par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes ont en effet atteint les 13,96 milliards d'euros et repartent ainsi à la hausse après plusieurs trimestres de repli au cours d’une année 2020 fortement perturbée par la pandémie mondiale. Toutes les activités contribuent à la bonne performance du groupe, à l’exception de la Distribution sélective toujours pénalisée par la limitation des voyages internationaux.Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Quadient a signé un partenariat stratégique avec Relais Colis, un acteur majeur de la livraison de colis aux particuliers en France. Dans le cadre du partenariat, Quadient pilotera le déploiement de ses nouvelles consignes automatiques Parcel Pending Lite auprès de grandes et moyennes surfaces partenaires du réseau Relais Colis en France.Le voyagiste publiera (après Bourse) ses résultats annuels.