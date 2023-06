Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris- Mercredi 14 juin 2023

Acheter-Louer.fr

Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat et Actusite l'agence digitale spécialiste du droit, du patrimoine et de l'assurance, annoncent avoir signé un partenariat pour offrir une solution de communication marketing clé-en-main. Ce partenariat stratégique permettra aux agences immobilières de bénéficier d'une solution digitale complète pour leur communication et leur marketing, tout en générant des revenus supplémentaires.



Europlasma

Les Forges de Tarbes, société filiale à 100% d'Europlasma, ont reçu une nouvelle commande d'un montant total de plus de 15 millions d'euros pour la fourniture en 2024 de près de 60 000 pièces de gros calibre utilisées dans la fabrication des obus de 155 mm. Ce nouveau contrat est fondé sur le déploiement progressif des nouvelles capacités de production programmées sur le site tarbais. Ainsi, le groupe prévoit de porter sa capacité annuelle de 40 000 pièces en 2023 à 120 000 en 2024. En 2025, Les Forges de Tarbes disposeront d'une capacité de production à hauteur de 160 000 pièces par an.



Innelec Media

Innelec Multimedia, le spécialiste du divertissement et de la pop-culture, indiquera ses résultats annuels.



Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies a annoncé la nomination de Côme de La Tour du Pin en tant que Directeur financier et membre du Comité exécutif. Titulaire d'une maîtrise de l'Emlyon Business School, Côme de La Tour du Pin, rejoint l'inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille (p/nCLE). Il était depuis octobre 2022 directeur financier de Lysogène, société de thérapie génique en phase de développement clinique, après avoir été son vice-président finance à partir de septembre 2020.



Oeneo

Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin présentera ses résultats annuels.



Orpea

" Le rapport d'expert ‘Sorgem Expertise' utilisé à l'appui de la restructuration d'Orpea est entaché d'irrégularités manifestes ". C'est ce qu'affirme la députée LR des Alpes-maritimes Christelle D'Intorni dans une lettre ouverte adressée au Ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dont AOF a eu copie. La députée s'appuie sur le rapport commandé au cabinet Ricol & Lasteyrie par les actionnaires opposés au plan de restructuration: " la valorisation d'Orpea " retenue " est à la fois tronquée, sous-estimée et incohérente puisqu'elle a été minorée de 3,4 milliards d'euros " souligne-t-elle.



Partouche

Le Groupe Partouche, spécialiste européen des jeux d'argent, annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le 2ème trimestre de l'exercice 2023 en croissance de 11,4% à 99,2 millions d'euros contre 89,1 millions d'euros en 2022 . Le groupe précise qu'à fin avril 2023, le chiffre d'affaires cumulé 6 mois s'établit à 215,6 millions d'euros contre 187,2 millions d'euros en 2022, soit une croissance de 15,2%, " confirmant le dynamisme retrouvé de l'activité depuis la fin de la crise Covid ".