Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 15 février 2023

Bastide

Le spécialiste des prestations de santé à domicile publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Carmila

La foncière de Carrefour dévoilera ses résultats annuels.



Carrefour

Dans le cadre de ses résultats annuels 2022, Carrefour a dévoilé un résultat net ajusté, part du Groupe en progression de 7,6% à 1,21 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant affiche lui une hausse de 8,3% à 2,37 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du distributeur ressort, quant à lui, en croissance de 8,5% à 90,81 milliards d'euros. " Dans un contexte d'inflation inédit, Carrefour démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle avec des performances 2022 remarquables", a déclaré le Pdg Alexandre Bompard.



Eurobio Scientific

Eurobio Scientific a été notifié de l'atteinte d'une participation de 2% du capital par EchiumBio Holding BV, la holding de Wietse Mulder, CEO de GenDx, société que le spécialiste du diagnostic médical in vitro a acquise en octobre dernier. EchiumBio a en effet franchi, via des achats de titres sur le marché, le seuil statutaire de 2% et détenait 230 956 actions Eurobio Scientific en date du 3 février 2023.



FDJ

Le groupe présentera ses résultats annuels.



Foncière INEA

Le spécialiste de l'immobilier de bureaux neufs en régions communiquera ses résultats annuels.



Gecina

La foncière annoncera ses résultats annuels.



Ipsos

Le spécialiste des études par enquête publiera ses résultats annuels.



Kering

Le groupe de luxe dévoilera ses résultats annuels.



Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux indiquera ses résultats annuels.



Mercialys

La société foncière Mercialys, spécialiste des centres commerciaux, annonce ce soir ses résultats annuels pour 2022. Le résultat des opérations (FFO) s'élève à 105,5 millions d'euros (+3,7%), soit 1,13 euro par action, en progression de 3,1%, supérieur à l'objectif d'une hausse de 2%. Mercialys propose un dividende de 0,96 euro par action au titre de 2022, ce qui représente un rendement de 9,8% sur le cours de clôture à fin 2022. Le dividende représente 85% du résultat récurrent (FFO), conforme à l'objectif annoncé de la société.



Poxel

La société biopharmaceutique publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Prodways

Le spécialiste de l'impression 3D communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Verallia

L'entreprise française spécialisée dans l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires annoncera ses résultats annuels.



Vicat

Vicat a dévoilé des résultats annuels en baisse en raison de la forte hausse des coûts de l'énergie. Le résultat net part du groupe a reculé de 23,6% à 156 millions d'euros. L'Ebitda du cimentier a baissé de 7,9% à 570 millions d'euros. Il a reculé de 5,9% à périmètre et change constants. La marge d'Ebitda a atteint 15,6%, en baisse de 420 points de base. Vicat a été confrontée à une très forte inflation des coûts de production, et notamment de l'énergie, et à l'impact de plusieurs opérations industrielles non récurrentes.