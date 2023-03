Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 15 mars 2023

Amundi

En 2021, Yves Perrier avait accepté la présidence du Conseil d'administration d'Amundi afin d'accompagner l'entreprise pendant une période transitoire. Celle-ci arrivera à son terme après l'Assemblée générale du 12 mai 2023. En conséquence, le Conseil d'administration du gestionnaire d'actifs a approuvé les évolutions suivantes de sa gouvernance. Philippe Brassac, qui a rejoint le Conseil d'administration en octobre 2022, succèdera à Yves Perrier, en tant que Président, à l'issue de l'Assemblée générale du 12 mai. Yves Perrier sera nommé Président d'honneur de la société.



Assystem

Assystem a dévoilé résultat net consolidé de 49,9 millions d'euros contre 34,7 millions d'euros en 2021. Le résultat opérationnel d'activité consolidé du groupe international d'ingénierie a progressé de 8,2% à 33 millions d'euros, soit une marge de 6,7% contre 6,8% en 2021. " Elle prend en compte les coûts de recrutement engagés en fin d'année pour assurer la croissance de l'activité, " a précisé la société. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 493,5 millions d'euros, en croissance de 10,8%, dont 5,4% en organique.



Bolloré

A l'occasion de la publication de ses comptes annuels 2022, le groupe Bolloré a annoncé son intention de mettre en œuvre une offre publique d'achat simplifiée visant ses propres actions. Une telle offre entrerait dans les prévisions du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale mixte des actionnaires de Bolloré du 25 mai 2022. Elle porterait sur 288.607.076 actions, représentant 9,78 % de son capital social, avec en cas de dépassement de cette limite une réduction des ordres proportionnelle au nombre d'actions présentées.



Drone Volt

L'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels rendra compte de ses résultats annuels.



Getlink

Jean Pasternak rejoint Getlink en tant que Directeur du Développement Groupe. Membre du Comité Exécutif et rattaché à Yann Leriche, directeur général, il a pour mission de développer les opportunités de croissance du Groupe. Ingénieur des Mines et diplômé d'un MBA de l'Insead, il dirigeait depuis 2017 Green Tie Ltd, un incubateur de start-ups spécialiste des technologies vertes basé à Hong Kong. Il a auparavant passé 13 au sein du groupe Schneider Electric (2002 -2016) terminant directeur des services énergie et développement durable.



ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle annoncera ses résultats annuels.



Mersen

L'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés dévoilera ses résultats annuels.



Partouche

Groupe Partouche, spécialiste européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre de l'exercice 2023 (novembre 2022 à janvier 2023) : il ressort à 116,4 millions d'euros contre 98,1 millions sur la même période de 2022, soit une progression de 18,6 %. Le groupe rappelle cependant qu'à l'époque ses casinos " continuaient de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pesaient sur leur fréquentation ": en France, " passe sanitaire ", tests antigéniques et PCR payants et introduction du " passe vaccinal ".



Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale des entreprises publiera ses résultats annuels.



Sogeclair

L'entreprise d'ingénierie présentera ses résultats annuels.



Vinci

Vinci a annoncé une baisse de 1,6% du trafic de ses autoroutes pour le compte du mois de février. "Tous véhicules confondus, le trafic sur les deux premiers mois de l'année progresse en dépit d'un effet de base élevé, dû notamment à un trafic soutenu en 2022 lors des vacances d'hiver", précise le groupe dans un communiqué. De son côté, Vinci Airports a fait état d'une progression du trafic de 59,4% sur la même période sur un an.