Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris- Mercredi 16 août 2023

Maurel et Prom



Maurel & Prom S.A. annonce qu'à l'issue d'un processus de vente, son Conseil d'administration a autorisé la signature d'un contrat d'achat d'actions avec Carlyle International Energy Partners pour l'acquisition de 100 % des actions d'Assala Energy Holdings Ltd. et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de productio, de transport et de stockage de brut au Gabon.

OL Groupe

L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du défenseur central irlandais Jake O'Brien au sein de son effectif.Le transfert a été réalisé pour un montant d'un million d'euros, auquel pourra s'ajouter 400 000 euros de bonus ainsi qu'un intéressement de 20 % sur la plus-value d'un futur transfert. Âgé de 22 ans, l'international espoir a signé un contrat de quatre ans avec le club, soit jusqu'au 30 juin 2027.