Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 16 septembre 2020

0

L'entreprise de services du numérique publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Eurobio Scientific a annoncé le marquage CE de son nouveau test propriétaire EBX 042 FluCoSyn, développé spécifiquement pour identifier avec un seul prélèvement les virus responsables des principaux syndrômes grippaux. " Il permet de rechercher la présence du coronavirus SARS CoV-2, des virus de la grippe A et B, et du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) ", a précisé la société.Europlasma, spécialisé dans les solutions de dépollution, a annoncé un accord de coopération en matière de recherche et de prototypage industriel entre sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies et l'Université Hangzhou Dianzi. Aux recherches préalablement annoncées sur la vitrification des cendres volantes vient s'ajouter le développement de procédés permettant le traitement et la valorisation des déchets issus de l'industrie de l'aluminium.Suite au Conseil de Surveillance réuni le 4 septembre 2020, Herige a annoncé la nomination, à compter de ce jour, de Benoît Hennaut, en qualité de membre et Président du Directoire, en remplacement d'Alain Marion démissionnaire. Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a nommé Alain Marion en qualité de censeur pour une durée de 2 exercices. Le Conseil pourra ainsi bénéficier immédiatement de son expertise, après plus de 30 années au sein du Groupe.L'exploitant de résidences médicalisées publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Le résultat net de Poxel au titre du semestre clos le 30 juin 2020 est une perte de 12,1 millions d'euros, contre une perte nette de 9,8 millions d'euros au premier semestre 2019. La perte opérationnelle de la société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques s'est élevée à 12,19 millions d'euros contre - 9,87 millions d'euros, un an plus tôt. Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 46,0 millions d'euros, contre 37,2 millions d'euros au 31 décembre 2019.Au premier semestre, Rothschild & Co a connu une baisse de 55% de son résultat net, part du groupe, à 60 millions d'euros et de 30% à 151 millions de son résultat d'exploitation. Les revenus du groupe de conseil financier et de gestion d'actifs sont baisse de 7% à 838 millions d'euros Dans le Conseil financier, les revenus sont en baisse de 3% à 529 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 75 millions d'euros (83 millions d'euros au premier semestre 2019), soit une marge de 14,1% (15,2%).Tivoly a publié une perte nette (part du groupe) de 2,1 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020 après +1,3 million un an plus tôt. La perte opérationnelle de l'expert d'outils coupants est de 1,5 million d'euros contre +1,8 million au premier semestre 2019. L'Ebitda s'établit à 1 million d'euros après +4,1 millions un an auparavant. La marge Ebitda est en recul de 640 points de base à 3%. Pour sa part, le chiffre d'affaires de la société est en repli de 24% à taux de change et périmètres constants à 33 millions d'euros.Le spécialiste de la santé animale publiera ses résultats du premier semestre.