Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 17 avril 2019

DANONELe groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreEKINOPSAu premier trimestre 2019, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 20,8 millions d'euros, en progression de 11%. A taux de change constants, la croissance du fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications s'est établie à 9%. Le début de l'exercice 2019 est marqué par la poursuite d'une croissance soutenue sur les grands clients opérateurs et fournisseurs de services.FNAC DARTYFnac Darty a annoncé être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Nature & Découvertes, leader de la distribution omnicanale de produits naturels et de bien-être. Avec cette acquisition, Fnac Darty capitaliserait sur la forte notoriété de Nature & Découvertes, ainsi que son ADN complémentaire aux enseignes du Groupe, afin de renforcer son offre de produits autour des segments du bien-être et de la consommation engagée de produits naturels, thématiques ayant une place de plus en plus importante chez les consommateurs.COVIVIOLe groupe foncier tiendra une Assemblée généraleGECINALa foncière publiera (après Bourse) son activité au premier trimestre et tiendra une Assemblée généraleGTTGTT a affiché, au titre de son premier trimestre 2019, un chiffre d'affaires en repli de 8,2% à 58,9 millions d'euros. Dans le détail le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves accuse une baisse de 10% à 55,4 millions d'euros tandis que celui lié au service progresse de 34,7% à 3,6 millions. En parallèle, le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2019, soit un chiffre d'affaires dans une fourchette de 255 à 270 millions d'euros et un EBITDA dans une fourchette de 150 à 160 millions d'euros.L'OREALL'Oréal a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 7,55 milliards d'euros, en augmentation de 11,4 %. En données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, l'activité du numéro un mondial de la cosmétique a progressé de 7,7 %. Le consensus Infront Data cité par Reuters était de +6,6 %. Elle a été soutenue par ses divisions L'Oréal luxe et Cosmétique active, dont les revenus ont progressé respectivement de 14,2 % à 2,68 milliards et 13 % à 751 millions d'euros en données comparables.SOITECLe spécialiste des matériaux semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires annuelsVALLOURECVallourec a remporté un important contrat pour la fourniture de tubes de conduite rigides, en acier sans soudure, destinés au champ pré-salifère Mero 1 au Brésil. Dans le détail, Vallourec Soluções Tubulares do Brasil a été sélectionnée par TechnipFMC au Brésil afin de fournir près de 12 000 tonnes de tubes de conduite rigides en acier sans soudure de diamètre extérieur 8 et 10 pouces. Les livraisons des tubes Vallourec démarreront à la fin de l’année 2019.VINCILe groupe de concessions et de constructions tiendra une Assemblée générale