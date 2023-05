Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 17 mai 2023

Aujourd'hui à 18:51 Partager

Abeo

Abeo annonce un quatrième trimestre 2022/23 " historique ", avec un chiffre d'affaires de 65,6 millions d'euros, en progression dynamique de 14,2% dont 12,2% de croissance organique sur un an. Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs réalise sur l'exercice 2022/23 un chiffre d'affaires de 238,8 millions d'euros, en croissance de 16,3% (+12,6% en organique) en ligne avec l'objectif de croissance organique à 2 chiffres.



Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Alstom

Alstom et Exportation et développement Canada (EDC), l'agence de crédit à l'exportation du Canada, ont signé un accord de partenariat stratégique afin de promouvoir les investissements en mobilité propre à travers le monde. L'accord d'une durée de trois ans offre un soutien en financement-export et assurance-crédit export pour des projets de mobilité menés par les clients d'Alstom dans une limite maximale de 3,5 milliards de dollars canadiens (2,3 milliards d'euros).



Casino

Dans un communiqué, le groupe Casino indique prolonger jusqu'au 23 mai 2023 à 17h00 (CET) la période de consultation de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires du groupe concernant la possibilité d'initier une procédure de conciliation. Cette procédure a pour objectif " d'encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet Teract et la proposition de EP Global Commerce a.s. ", société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky, précise le distributeur.





Elior

Le groupe de restauration collective rendra compte de ses résultats du premier semestre.



Euronext

Euronext a dévoilé des résultats en repli au premier trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a enregistré une baisse de 32,9% de son résultat net à 96,50 millions d'euros. Son Ebitda ajusté a reculé de 13,3% à 218,50 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 58,7%, en repli de 5 points en données publiées et de 5,5 points en comparable. Les coûts ajustés ont atteint 153,8 millions d'euros, en hausse de 9,7% en données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a atteint 372,3 millions d'euros, en recul de 5,9%. En données comparables, il a baissé de 5,3%.



Parot

Le Groupe Parot, acteur français de la distribution automobile, publie son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 qui s'établit à 102,6 millions d'euros, en croissance de 12,8% et de 17,6% en comparable. Parot " demeure confiant sur ses perspectives 2023 " alors que les carnets de commandes VN (véhicules neufs) restent à un niveau élevé, " même si la dynamique commandes est moindre qu'en 2022 et rend plus difficile la visibilité sur la toute fin d'année 2023 et le début de l'année 2024 ".



Poxel

La biotech annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un accord d'achat d'énergie (PPA) en Inde avec Vibrant Energy - une entreprise du Green Investment Group de Macquarie Asset Management (MAM-GIG) - pour alimenter en électricité éolienne et solaire 6 sites indiens du producteur de matériaux de construction. Cet accord d'une durée de 20 ans entrera en vigueur en 2024 et portera la part d'électricité renouvelable en Inde à 65% dès 2025.



Vallourec

Le fabricant de tubes sans soudure présentera ses résultats du premier trimestre.