Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 17 mars 2021

Actia fait état de tensions sur sa chaine d'approvisionnement en liaison avec la pénurie mondiale de composants électroniques qui s'amplifie depuis plusieurs semaines. En particulier, le concepteur et fabricant d'électronique au service de la gestion des systèmes souligne les difficultés rencontrées auprès des fabricants de semi-conducteurs, eux même mis en difficultés par les capacités de livraisons des principaux fondeurs à la source de ces composants.Le trafic total du groupe ADP a diminué de 67,5 % sur le mois de février 2021 sur un an, avec 7,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 33,1 % du niveau du trafic groupe du mois de février 2019. Hors l'effet périmètre favorable de l'intégration du trafic des aéroports de GMR Airports, qui ne figuraient pas dans le groupe en février 2020, la baisse du trafic groupe serait de - 77,7 %.Assystem a dévoilé des résultats 2020 marqués par l'impact significatif de la pandémie. Le groupe international d'ingénierie a essuyé une perte nette de 21,1 millions d'euros contre un profit de 27,9 millions d'euros en 2019. Hors incidence de la contribution d'Expleo Group, dont il détient il détient 38,2% du capital, le résultat net est de 14,1 millions d'euros, à comparer à 14,3 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 24,8 millions d'euros, contre 35,2 millions d'euros en 2019. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,3%, contre 7,1% un an plus tôt.Le groupe de conseil en ingénierie et services publiera ses résultats annuels.Le fabricant de bateaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.ESI a dévoilé un résultat net de 1,4 million d'euros. Dans son communiqué, le groupe ne rappelle pas son résultat net de 2019. Le résultat opérationnel ajusté des solutions de Prototypage Virtuel a chuté de 55,6% à 3,7 millions d'euros. Il a reculé de 55% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires 2020 a reculé de 8,7% à taux de change constants à 132,6 millions d'euros.Lumibird a publié un résultat net 2020 de 5,6 millions d'euros, contre 8,8 millions en 2019. Hors l'effet de la fraude aux moyens de paiement (3,2 millions d'euros net d'impôts), le résultat net serait ressorti stable. Le résultat opérationnel courant atteint 14,1 millions d'euros (+14,6%), soit 11,2% du chiffre d'affaires, à comparer à 11,1% un an plus tôt. Après impact des éléments non récurrents (dont coûts de la fraude aux moyens de paiement et frais d'acquisition des regroupements d'entreprises), le résultat opérationnel ressort à 8,9 millions d'euros, contre 11,3 millions en 2019.Le groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Après Korian, c'est désormais au tour d'Orpea de présenter ses résultats 2020. L'an dernier, le spécialiste de la prise en charge a dégagé un résultat net (part du groupe) de 160 millions d'euros (-31,6% sur un an) et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 963 millions d'euros (-2% sur un an). Il en découle une marge de 24,6%, en baisse de 170 points de base par rapport à 2019. De son côté, le chiffre d'affaires d'Orpea est ressorti à 3,92 milliards d'euros, en croissance de 4,9% à données publiées.Vinci a fait état d'une chute de 16,6% du trafic des réseaux interurbains gérés par Vinci Autoroutes en février 2021 par rapport à l'an dernier à la même époque. Pour les véhicules légers, le repli est de 19,3%, alors que pour les poids lourds, il est de 2,8%. Vinci Airports a lui vu son trafic de passagers chuter de 84,5%, notamment au Royaume-Uni et au Cambodge (-98,3% et -96,4% respectivement), alors qu'en France la baisse a été de 84,6%. Le Brésil est le marché qui s'en sort le mieux avec un repli de 41%.Le spécialiste de la santé animale publiera ses résultats annuels.