Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 17 octobre 2018

La multinationale alimentaire publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Le groupe de grande distribution publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le producteur de semences publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le producteur d'énergie renouvelable publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'entreprise de services du numérique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.GL Events a publié un chiffre d’affaires au troisième trimestre de 224,7 millions d’euros, en hausse de 16,4%. Au 30 septembre, l’activité s’élève à 769,7 millions, en progression de 11,7%. Fort de cette performance, le groupe a confirmé son objectif du dépassement du milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2018, année des 40 ans du Groupe et des 20 ans de la cotation en bourse.DWS Group (Deutsche Bank) et Tikehau Capital ont conclu un accord de partenariat stratégique, qui vient renforcer les liens nés de la prise de participation du second dans le premier à l’occasion de son introduction en bourse en mars 2018. Au travers de cet accord les deux gestionnaires d’actifs souhaitent identifier des opportunités et les développer.Ubisoft a annoncé la nomination de Frédérick Duguet au poste de Directeur financier du groupe en remplacement d’Alain Martinez, qui prendra sa retraite à la fin de l’année 2018. Cette nomination sera effective au 1er janvier 2019. Frédérick Duguet est actuellement Directeur de la planification financière, poste qu’il occupe depuis 2009, date de son entrée chez l'éditeur de jeux vidéo " Au cours de ces années, il a acquis une compréhension fine du groupe, ainsi qu’une profonde connaissance de l’industrie du jeu vidéo ", a souligné le groupe.Haulotte a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 128,5 millions d'euros, en hausse de 25% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Selon le groupe, la zone euro confirme la tendance des précédentes périodes avec une progression de ses ventes cumulées de 21%, toujours tirée par la forte demande des grands loueurs sur la majorité des marchés de la zone. En Asie-Pacifique, les ventes continuent de progresser (+13%), tout comme en Amérique Latine (+11%) et en Amérique du Nord (+9%).GTT et la société Dongsung Finetec, spécialiste de l'isolation thermique, ont signé ce jour un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) en vue de commercialiser la solution LNG Brick développée par GTT. GTT et Dongsung Finetec souhaitent faire la promotion de la solution novatrice et prometteuse qu'est LNG Brick pour l'utilisation du GNL comme carburant. La solution LNG Brick sera construite par Dongsung Finetec et permettra l'équipement d'une large gamme de navires commerciaux tels que les porte-conteneurs, vraquiers et rouliers.Au cours du troisième trimestre 2018, EOS Imaging a généré un chiffre d'affaires de 7,96 millions d'euros, en baisse de 6% (4% hors effets de change) et a réalisé la vente de 12 systèmes EOS, contre 17 l'année précédente. Les ventes d'équipements s'établissent à 5,5 millions d'euros, en repli de 19%. Les revenus récurrents, en croissance de 44% sur le trimestre à 2,5 millions d'euros, représentent 31% des ventes totales contre 20% sur la même période l'année précédente. Sont inclus 2,3 millions d'euros de ventes de contrats de maintenance.Prodware a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 7,6 millions d'euros, en hausse de 12,5% et un résultat opérationnel courant de 11,3 millions d'euros, en augmentation de 6,7%. Il a représenté 12,5% des revenus contre 12,1% un an plus tôt. L'Ebitda affiche une progression de 8,4% à 19 millions, soit une amélioration d'un point du taux de marge (21,1%). Cette appréciation de l'Ebitda est le fruit d'une meilleure gestion des ressources de sous-traitance avec un maintien du poste " Charges externes " à 14,5 millions en dépit de la hausse d'activité.