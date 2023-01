Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 18 janvier 2023

CIS

Catering International Services, spécialiste des bases-vie en milieux hostiles, a publié son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Drone Volt

Le spécialiste des drones annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Fnac Darty

" Dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une tension accrue sur le pouvoir d'achat des ménages qui a notamment impacté cette fin d'année clé pour le Groupe ", Fnac Darty annonce une estimation de ses ventes et de ses résultats pour l'exercice 2022. Le cash-flow libre opérationnel est négatif à hauteur de 30 millions d'euros impacté par une baisse des ventes en décembre et par des effets négatifs du besoin en fonds de roulement. Le cash-flow libre opérationnel s'élevait à 170 millions d'euros en 2021.



Forsee Power

Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce la nomination de Jean-Yves Quentel au poste de directeur administratif et financier. Agé de 53 ans, ce diplômé de l'Essec occupe depuis 2010 des fonctions de directeur général ou de directeur financier au sein d'entreprises high-tech à forte croissance. Il a débuté sa carrière dans le conseil et l'investissement en capital-risque technologique en France et aux Etats-Unis dans des fonds comme Atlas Venture, Europatweb (Groupe Arnault), et Logispring.



Kalray

En 2022, Kalray a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 16,4 millions d'euros contre 1,5 million d'euros au 31 décembre 2021 (+1 025%). Son chiffre d'affaires combiné (en prenant en compte Arcapix sur un an) a atteint également un niveau historique à 22,5 millions d'euros au 31 décembre 2022, au-dessus de l'objectif annoncé de 20 millions d'euros.



Pierre & Vacances

Pierre & Vacances-Center Parcs publie un chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2022/2023 à 351,8 millions d'euros, à comparer à 314,2 millions d'euros au 1er trimestre 2021/2022. " En dépit des tensions macro-économiques actuelles, le chiffre d'affaires des activités touristiques a affiché une dynamique soutenue avec une croissance de 19,4% par rapport au premier trimestre 2021/2022 " a commenté le groupe.



Theranexus

La société biopharmaceutique spécialiste des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Vetoquinol

Le laboratoire spécialisé dans la santé animale dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Virbac

Le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.