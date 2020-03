Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 18 mars 2020

0

A l'occasion de la publication de ses résultats 2019, AKKA Technologies indique que l'incertitude entourant l'environnement macroéconomique à la suite de l'épidémie de COVID-19 ne permet pas au Groupe de publier des perspectives pour 2020 à ce stade. Le groupe de conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité communiquera des objectifs lorsque l'environnement économique présentera une meilleure visibilité.Le Bélier a dévoilé mardi soir ses résultats 2019. Ainsi, le spécialiste en fonderie aluminium pour l'industrie automobile a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 12,4 millions d'euros (contre 27,2 millions un an plus tôt) et un résultat opérationnel de 18,7 millions d'euros (contre 33,4 millions). Il en découle une marge opérationnelle de 5,8 %, contre 9,3 % un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il a reculé de 10,9 % à 319,5 millions d'euros.En raison de la progression de l'épidémie de Covid-19 et des mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour protéger la santé de la population, le groupe Beneteau a décidé mardi de suspendre temporairement ses activités de construction de bateaux de plaisance et de mobil-homes sur l'ensemble des territoires français et italien. Les unités de production aux Etats-Unis et en Pologne voient pour l'instant leur activité ralentie mais ne sont pas arrêtées. La présentation du plan stratégique prévue le 29 avril prochain est reportée à une date ultérieure.Fnac-Darty annonce qu'à la suite du renforcement des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, l'ensemble des magasins physiques du groupe en France, en Espagne et en Belgique sont fermés jusqu'à nouvel ordre, des mesures similaires sont à prévoir dans tous les autres pays de la société. L'entité a également pris la décision de rendre gratuites les livraisons en France, pour tout achat supérieur à un montant de 20 euros, effectué sur les sites fnac.com et darty.com. Des mesures similaires sont également mises en place dans les autres pays.Le groupe de champagne publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.Le groupe audiovisuel publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.Plastivaloire annonce que compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Covid-19 et des recommandations gouvernementales, la société a pris la décision de fermer progressivement l'ensemble de ses sites de production en France, en concertation avec ses clients afin de ne pas brutalement couper les livraisons et la chaîne logistique.Le spécialiste du camping-car publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.