Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 18 septembre 2019

0

Adeunis a annoncé l'avis favorable de son Conseil d'administration sur l'offre ferme en vue de l'acquisition de son activité Vokkero par Vogo, société qui développe, commercialise et distribue une solution de diffusion live de contenus audiovisuels. Cette opération structurante conduirait à un recentrage des activités d'Adeunis autour de l'IIoT et à renforcer la structure financière de son bilan.La compagnie aérienne Vietjet aurait commandé 15 Airbus A321XLR, selon les informations de Reuters. Cette commande était inclus dans le dernier relevé des commandes d’Airbus sous la forme d’un acheteur non identifié, a ajouté le média.Bigben Interactive a annoncé mardi soir la sortie prochaine du Revolution Pro Controller 3, une nouvelle manette filaire conçue pour l’eSport sur PlayStation4. Suite à un accord de licence avec Sony Interactive Entertainment (SIE), il sera commercialisé sous la marque Nacon en Europe, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Moyen Orient et Inde.Le spécialiste de l'optique tiendra sa journée Investisseurs.La technologie de membrane de GTT a été choisie pour la conception de six éthaniers de grande capacité (VLEC1), construits par les chantiers navals coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Samsung Heavy Industries (SHI) pour le compte de la société chinoise Zhejiang Satellite Petrochemical. La livraison des navires est prévue à partir du quatrième trimestre 2020.Le groupement Balfour Beatty VINCI SYSTRA a annoncé la signature du contrat pour la construction et la livraison de la gare Old Oak Common de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) HS2, pour 1 milliard de livres. Le groupement sera en charge de la conception, de la construction et de la mise en service d'Old Oak Common au nord-ouest de Londres, avec la réalisation de six quais souterrains et huit quais pour la GWML (Great Western main line) voisine.Visiativ a dégagé au premier semestre une perte nette de 3,5 millions d'euros contre une perte de 3,6 millions un an plus tôt. Le résultat d'exploitation ressort pour sa part à 1 million d'euro, contre -1,9 million au premier semestre 2018. L'Ebitda atteint 3,5 millions d'euros, en hausse de 3,5 millions. Enfin, le chiffre d'affaires progresse de 33% à 85 millions d'euros, avec des pôles Conseil et Édition en croissance organique à deux chiffres et un pôle Intégration qui a connu une évolution habituelle sur un premier semestre, en quasi-stabilité organique.