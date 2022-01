Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 19 janvier 2022

© AOF 2022

Le spécialiste des plateformes logistiques publiera ses résultats annuels.Le spécialiste des bases-vie en milieux hostiles publiera son chiffre d'affaires annuel.Après avoir annoncé le 8 décembre 2021 la signature d'une lettre d'intention (LOI) visant à acquérir un acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas, Drone Volt annonce ce mardi l'acquisition de Skytools. Si le montant de la transaction reste confidentiel, l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels précise qu'elle sera réglée intégralement en numéraire.Le groupe Eurazeo a réalisé en 2021 un nouveau record de levées de fonds auprès d'investisseurs tiers à 5,2 milliards d'euros, soit une hausse de 80% par rapport à 2020 et de 125% par rapport au montant moyen levé sur les 3 dernières années. Les clients internationaux représentent en 2021 près des deux-tiers des montants levés, contre moins d'un quart historiquement. En Private Equity, la société d'investissement a reçu 3,1 milliards d'euros de nouveaux engagements en 2021 (+30% sur un an), alors que la collecte en Private Debt a été de 2 milliards (multiplication par près de 4).Gecina a placé ce jour avec succès un nouveau Green Bond d’un montant de 500 millions d’euros avec une maturité de 11 ans (échéance en janvier 2033) et un coupon de 0,875%. Cette opération permet d’allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe immobilier, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d’un bilan et d’un échéancier de crédit optimaux.Le Conseil d'administration de Suez a déclaré avoir pris acte du succès de l'offre publique initiée par Veolia Environnement, à l'issue de laquelle cette dernière détient 86,22 % du capital et des droits de vote de Suez. L'offre, compte tenu de son succès, a été réouverte le 12 janvier dernier et se clôturera le 27 janvier 2022. En conséquence, le Conseil d’administration a été recomposé à cette occasion et la direction générale a été modifiée: sa présidence a ainsi été confiée à Sophie L’Hélias, et Sébastien Daziano a été nommé Directeur de la coordination exécutive de Suez.Transgene et PersonGen BioTherapeutics ont annoncé mardi soir une collaboration stratégique visant à évaluer la faisabilité et l’efficacité d’une combinaison thérapeutique associant l’injection de cellules CAR-T TAA06 de PersonGen à un virus oncolytique, issu de la plateforme Invir.IO de Transgene, administré par voie intraveineuse. Cette combinaison thérapeutique sera évaluée en préclinique sur des cancers solides, notamment le cancer du pancréas et le gliome.Le spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires annuel.