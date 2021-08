Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 1er septembre

© AOF 2021

Le spécialiste du diagnostic in vitro publiera avant-Bourse ses résultats du premier semestre.Agache, holding de l'homme d'affaires Bernard Arnault, a annoncé lancer la cession de sa participation dans Carrefour, soit environ 5,7% du capital du groupe de grande distribution, révèle Reuters qui cite un communiqué qui n'est pas encore disponible sur le site Internet de la Financière Agache. Cette cession sera réalisée dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels, précise l'agence de presse.GTT a reçu en juillet une commande de la part de du chantier naval chinois Jiangnan pour le système de manutention de la cargaison et la conception des cuves d'un méthanier pour le compte de l'armateur chinois JOVO. Il s'agit pour GTT de la première commande de méthanier à membranes de la part de Jiangnan, qui devient ainsi le second chantier naval chinois à construire un navire avec la technologie GTT.Saint-Gobain a cédé la société française Aurys, spécialisée dans le façonnage et la transformation du verre plat, à un ancien manager de Saint-Gobain. Le groupe a également cédé la société allemande GVG Deggendorf, spécialisée dans le verre trempé, au groupe suisse Arbonia. Aurys emploie près de 145 personnes sur son site de Carentan-les-Marais (Manche) et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2020. Le site de Deggendorf en Bavière emploie 160 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2020.Signaux Girod a réalisé au troisième trimestre 2020/2021 un chiffre d'affaires de 24,3 millions d'euros, en hausse de 34,7%. Le spécialiste des panneaux de signalisation avait été fortement impacté par le Covid au même trimestre de l'an dernier. En France, le chiffre d’affaires de ce trimestre progresse de 37% et retrouve ainsi un niveau habituel. L’activité a néanmoins été freinée par des perturbations liées à la raréfaction des matières premières et une météo très défavorable pour les activités de marquage au sol.