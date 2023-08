Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 2 août 2023

Believe

La société spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels dévoilera ses résultats du premier semestre.



Bonduelle

Le groupe Bonduelle, au titre de l'exercice 2022-2023 clos le 30 juin 2023, a publié un chiffre d'affaires qui s'établit à 2,40 milliards d'euros, en progression de 5 % en données comparables par rapport à l'exercice précédent. La zone Europe, représentant 62,7 % de l'activité sur l'exercice, affiche sur cette période une très solide progression de 11,6 % en données comparables.



Claranova

Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Klépierre

Klépierre a dégagé une hausse de 7,3% à périmètre constant de ses revenus locatifs nets, à 481 millions d'euros, au titre du premier semestre 203. Sur la période, le cash-flow net courant a augmenté de 7,4 % par rapport au premier semestre 2022 pour s'établir à 1,21 euro par action. Au 30 juin 2023, l'endettement net consolidé de Klépierre a diminué par rapport à fin 2022 pour s'établir à 7,40 milliards d'euros, après versement de l'acompte sur dividende de 248 millions d'euros le 30 mars.



Neurones

Le spécialiste du conseil en management et des services numériques indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce la nomination de Luc Poyer au sein de son conseil d'administration. Cette nomination fait suite à la démission de Jean-Marc Armitano, administrateur indépendant depuis le 13 mai 2020. Luc Poyer est nommé pour la durée restante à courir du mandat de Jean-Marc Armitano, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue en mai 2024. Cette nomination sera soumise à la ratification des actionnaires lors de cette assemblée.