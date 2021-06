Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 2 juin 2021

© AOF 2021

Bouygues a annoncé mardi soir son intention de céder 11 millions d’actions Alstom dans le cadre d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d’ordres. Aucun prix par action n’a été communiqué. A titre d’indication, l’action Alstom a clôturé mardi à 46,17 euros. À l’issue du placement, Bouygues ne conservera que 0,16% du capital social d’Alstom. Actuellement, Bouygues détient environ 11,58 millions d’actions Alstom, soit 3,1% du capital d’Alstom.HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé mardi soir que Grenoble-Alpes Métropole a autorisé la cession à HRS d'un terrain de 2,6 hectares dans la ZAC « Saut du Moine » à Champagnier, destiné à accueillir son futur centre de production et de recherche, l'un des plus importants d'Europe en matière d'hydrogène, à l'horizon 2022-2023.JCDecaux vient d'annoncer le lancement de son offre programmatique en France. Ainsi, à partir du mois de juillet, les mobiliers digitaux du groupe dans les environnements urbains et aéroportuaires seront progressivement disponibles à l'achat programmatique via VIOOH, une marketplace de communication extérieure digitale. Cette plateforme permet de connecter acheteurs et vendeurs publicitaires au sein d'une marketplace premium et de rendre l'inventaire DOOH de JCDecaux France facilement accessible.Korian a confirmé mardi soir la finalisation de l'acquisition d'Ita Salud Mental auprès de Magnum Capital, après avoir obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence. Ita Salud Mental est un groupe spécialisé dans la santé mentale, troisième acteur en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires, il exploite 39 établissements en Espagne avec une forte présence notamment en Catalogne, Madrid et Valence.Après être entré en négociations exclusives le 9 novembre 2020, Saint-Gobain vient d'annoncer la finalisation de la cession de la société Lapeyre à Mutares, société cotée à la bourse de Francfort. Cette opération vise à concentrer les ressources du groupe sur ses activités stratégiques.Winfarm, le spécialiste français de la vente à distance pour le monde agricole, a annoncé être entré en négociation exclusive et avoir signé une lettre d'intention non engageante en vue d'une possible acquisition de 100% du capital de la société néerlandaise BTN de Haas BV. L'acquisition serait financée en numéraire sur fonds propres.